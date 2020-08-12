5 вещей для базового гардероба на лето

Чтобы не тратить время на поиски одежды, которая отлично сочетается между собой, стилисты придумали базовый комплект. Если его правильно собрать, то вопроса «Что надеть?» не возникнет ни в рабочее утро, ни в выходной. Но в список стандартной базы входит такая одежда, которую принято считать демисезонной. А как же юбки, брюки и футболки женские, которые пошиты специально для летнего сезона? Именно об этом мы подумаем в нашей статье.

Базовый гардероб на лето

Для женщины важным моментом считается обновленный к началу сезона гардероб. Но также многие девушки пополняют его на протяжении всего лета. Ведь не все осмеливаются так сразу принять новые тренды. А именно они и оказывают самое большое влияние на покупку новых вещей. Хорошо, что последние 3-5 лет в моде умение комбинировать разнонаправленную одежду, то есть актуально создавать оригинальный, собственный образ на основе разных стилей. А также в центре внимания:

комфорт движений через одежду оверсайз,

образы в стиле casual,

модели обуви с простым минималистичным декором.

Удобная и практичная одежда сегодня ценится больше, чем замысловатая и эпатажная. Поэтому при выборе ориентируйтесь на качество пошива, натуральность тканей, комфорт кроя. Кроме этого, старайтесь собрать базу с помощью двух основных правил: классические цвета, которые всегда отлично сочетаются между собой и классический силуэт, который подчеркнет красивую фигуру женщины.

Объемные шорты

Самыми актуальными для лета считаются шорты. Но только теперь в моде не мини вариации этой одежды, а полноценные, удобные со всех сторон и обязательно широкие вещи. А все потому, что оверсайз стал во главу модных тенденций. Отсюда и новые модели шорт. Стильными считаются такие, у которых:

высокая посадка,

длина до колена или до середины бедра,

есть заметный широкий пояс.

Натуральные материалы добавляют комфорта. В моде лен, хлопок и тонкая джинса. А однотонные ткани классических цветов позволяют комбинировать шорты с любой футболкой, рубашкой, майкой. Такой наряд можно даже добавить в список летней одежды для офиса, если конечно длина позволяет не нарушить дресс-код. Используя кожаный ремень, можно выгодно подчеркнуть талию девушки и создать акцент на аксессуарах.

Обычная футболка

Второй вещью, необходимой для нарядов на каждое лето, является футболка. Причем в тренде тот же оверсайз. Поэтому базу составляйте из футболок следующих моделей:

с круглым закрытым воротом,

смещенной линией плеча,

широким рукавом до локтя.

Сочетать классическую белую футболку можно с бесконечным списком вещей: от юбки-плиссе и сарафана на бретельках до брючного костюма-двойки. Стильный образ на лето легко создать с помощью футболки с необычным принтом. А также стоит добавить необычные яркие вещи:

оттенка мандарин,

бордо,

бирюза,

электрик.

Но цвет не должен быть важнее качества. В интернет-магазине Solmar представлен большой ассортимент футболок для женщин из натуральных тканей. Именно хлопок с малой долей вискозы позволит телу свободно дышать (но при этом вещь долго будет носиться).

Джинсовая юбка

Чтобы весь сезон иметь стильные яркие образы, не забывайте про юбку. И лучше выбрать джинсовую – деним сейчас актуален. Для девушек, создающих образ в стиле casual, подойдет высокая посадка, прямой крой, классические цвета. Именно эти сочетания считаются стильными. Серо-голубая джинса и ряд коричневых пуговиц – идеально дополнят обновленную базу на лето.