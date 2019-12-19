Более 5 тыс. потребителей "Черновцыгаз Сбыта" используют чат-бот Viber

Чат-бот Viber открыл для пользователей "Черновцыгаз Сбыта" новую функцию. Она будет доступна всем клиентам компании, которые пользуются чат-ботом. Сейчас таких уже 5,1 тыс. Об этом сообщает пресс-служба "Черновцыгаз Сбыта".

"Чат-бот 7104ua в мессенджере Viber работает уже 9 месяцев. С ноября расширен его функционал – потребитель может не только подать показания счетчика и оплатить за газ, но и скачать счет. Такое нововведение позволяет буковинцам через свой смартфон контролировать состояние расчетов за потребленный газ и увеличить количество вариантов оплаты за газ. Следовательно, это улучшает условия расчетов, что позволяет избегать задолженности за газ, таким образом избегая начисления пени", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что согласно изменениям в Законе "О жилищно-коммунальных услугах", потребитель обязан выплачивать начисленную пеню в случае несвоевременных расчетов за услуги. Размер пени составляет 0,01 % от суммы долга за каждый день просрочки.

"Значительная часть наших клиентов пользуются мобильными приложениями и более 5 тыс. используют чат-бот 7104ua Viber. Такой формат общения через смартфон позволяет потребителям повысить оперативность и мобильность при оплате за коммунальные услуги", - рассказывает директор ООО "Черновцыгаз Сбыт" Екатерина Параска.

По словам пресс-службы, присоединиться к чат-боту может каждый желающий. Для этого достаточно просканировать смартфоном QR-код, указать номер лицевого счета и сумму последнего платежа за газ (или номер счетчика газа). С помощью этого сервиса потребитель может передать показания счетчика, мгновенно получить информацию о состоянии расчетов, скачать счет, просмотреть историю оплат и показаний, а также произвести оплату за потребленное голубое топливо.