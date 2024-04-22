До 5 років. У європейській країні хочуть продовжити тимчасовий захист українців

У Норвегії пропонують продовжити колективний захист для українців із 3 до 5 років. Таку пропозицію змін до закону про імміграцію подало до парламенту Міністерство юстиції та надзвичайних ситуацій.

Також розглядається можливість видачі звичайних дозволів на проживання, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Норвегії.

Законопроект передбачає збільшення терміну дії тимчасового колективного захисту з 3 до 5 років, що дасть уряду та парламенту Норвегії більше часу та можливостей для вирішення ситуації із українськими біженцями.

"Ситуація в Україні залишається непередбачуваною, і можливість продовжити дозвіл на два додаткові роки дозволить нам обирати обґрунтовані рішення у зручний для нас час", – зазначила міністр юстиції та надзвичайних ситуацій Емілія Енгер Мель.

Дозволи за схемою тимчасового колективного захисту видаються на 1 рік. Вони можуть бути продовжені до 3 років. У березні 2025 року термін перебування у Норвегії для перших українських біженців досягне трьох років – це максимальна тривалість, передбачені чинним законодавством.

Зазначається, що при ухваленні майбутніх рішень будуть враховані процеси в інших європейських країнах.

"Навіть у випадку збільшення терміну продовження тимчасового колективного захисту може виявитися доцільним скасувати цю схему та перейти до видачі звичайних дозволів до закінчення 5-річного періоду", – йдеться на сайті норвезького уряду.

Запропоновані зміни до закону стосуватимуться всіх, на кого поширюється тимчасовий колективний захист. Але на даному етапі на практиці ці зміни застосовуватимуться лише до біженців із України.