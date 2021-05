5 причин посетить Молдову - место, где ты обретёшь себя

Все мы нуждаемся в отдыхе после изнурительного года глобальной пандемии. Молдова предлагает идеальное сочетание разнообразного туристического опыта и увлекательных экскурсий. Более 20 отелей, винных погребов и гостевых домов Молдовы получили сертификаты соответствия стандарту Безопасных Путешествий Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), что гарантирует туристам комфорт и безопасность.

Молдавские вина завоевали более 800 международных наград в 2019 году. Местные виноделы производят их из более 50 сортов винограда. А благодатный климат и обилие солнца придает особый вкус молдавским овощам и фруктам.

Пройдите тропами вековых Кодр, спуститесь на каяках или байдарках по неспешным водам Днестра и Прута, устройте фотосессию в лавандовых полях или марафон по самым длинным винным подземельям в мире, исследуйте пещеры, полюбуйтесь стаями тысяч пеликанов на озере Белеу, посетите скальные монастыри. Независимо от выбранного маршрута, путешествие по Молдове запомнится вам надолго!

Незнакомая большинству туристов, Молдова заявляет миру о своем неизведанном потенциале и запускает кампанию по продвижению страны в туристической индустрии под лозунгом „Moldova: A place to find yourself”.

Открывает кампанию видеоклип талантливых молдавских исполнителей. Дара, Паша Парфений и группа Cosmos in Buzunar приглашают путешественников посетить Республику Молдова словами „when it’s all over”, «когда все закончится». Это строки из песни «Wake me up» (Разбуди меня) группы Avicii. Съемки видеоклипа проходили в одном из самых живописных мест севера страны, напоминающем скандинавские пейзажи.

«После нелегких испытаний в период пандемии туристическое направление Республика Молдова вновь становится востребованным. Отдых вдали от многолюдных мест, проведенный на природе, где само пространство дарует покой и вдохновение, поможет восстановить энергию и силы.

С помощью этой кампании мы хотим привлечь внимание туристов к Молдове в переходный период после пандемии и спозиционировать нашу страну как актуальное туристическое направление. Наш посыл - «Moldova: A place to find yourself» («Молдова - место, где ты обретешь себя») - основан на ее реальном потенциале и туристическом предложении, в котором органично переплетается природа и музыка, гастрономия и вино, история и духовность и многие другие возможности, с помощью которых каждый турист сможет заново раскрыть себя через новый, уникальный опыт», - заявила Родика Вербенюк, генеральный директор государственного Инвестиционного агентства Республики Молдова, инициатора кампании.

Вот пять причин, чтобы включить Молдову в список ваших будущих путешествий, как только они станут возможны:

Впечатляющая коллекция вин

Оказавшись в Республике Молдова, стоит посетить знаменитые винодельни, включенные в «Винный путь». Наслаждение утонченным вкусом благородных вин позволит вам почувствовать себя истинным сомелье, а аромат домашних вин согреет душу и подарит уют.

Уникальный гастрономический опыт

В Молдове вам предложат попробовать как национальные молдавские блюда, так и деликатесы высокой кухни. Гастрономическое изобилие и разнообразие ресторанов Кишинева приятно удивят даже самых взыскательных гурманов. А за пределами столицы гостей Молдовы порадуют традиционными рецептами. Мамалыга, сармале (маленькие голубцы), домашние сыры и запеченные овощи приятно отведать в атмосфере традиционного молдавского села, которая покорит вас своей красотой и аутентичностью.

Живописные пейзажи, покой и неспешностью жизни.

Республика Молдова очаровывает гостей своей богатой историей и нетронутой природой. Древний грот Дуруитоареа Веке, образовавшийся несколько миллионов лет назад на рифе Сарматского моря, или потрясающие пейзажи, открывающиеся из средневековых скальных монастырей Старого Оргеева, Цыпова и Сахарны, заставят вас почувствовать себя на съемках фильма «Властелин колец». Молдова - одна из немногих стран в Европе, где люди по-прежнему придерживаются концепции «slow life», предпочитая простую, спокойную жизнь, которая включает в себя устойчивые методы ведения сельского хозяйства и позволяет вам быть вдали от гиперактивного мира, даря моменты полного покоя и расслабления.

Любители активного отдыха выбирают Молдову.

Любители приключений могут выбрать отдых на каяках, пешие или велосипедные прогулки и походы по лесу. Уникальные впечатления подарит участие в марафоне по подвалам виноделен Cricova или Milestii Mici, протяженность которых составляет более 120 и более 200 км, соответственно.

Экскурсии по домам-музеям великих людей.

Подлинную атмосферу времени можно ощутить, посещая дома-музеи знаменитых писателей и художников. Дом-музей нашего выдающегося современника поэта Григоре Виеру расположен в селе Перерыта и является типичным примером традиционной архитектуры сельского молдавского дома. А во флигеле при купеческом особняке, где во время ссылки в Кишинев проживал классик русской литературы Александр Пушкин, до сих пор хранятся оригинальные свидетельства о городской истории города начала XIX века.

Посещение Молдовы способствует расширению кругозора. Ощутив дух прошлого этого края и прикоснувшись к его настоящему, вы совершите путешествие во времени, почувствуете истинную красоту и ценность этих мест.

Молдова: место, где обретешь себя.