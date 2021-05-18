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5 причин відвідати Республіку Молдова, місце, де ти знайдеш себе

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Вівторок 18 травня 2021 10:40
5 причин відвідати Республіку Молдова, місце, де ти знайдеш себе

Після виснажливого періоду глобальної пандемії, ми все заслуговуємо відпочинку та приємних моментів, а Республіка Молдова готова запропонувати ідеальний рецепт, що включає в себе різноманітні яскраві достеменні туристичні враження і легку захоплюючу пригоду. Більше 20 готелів, винарні та гостьові будинки / пансіони / в Республіці Молдова були акредитовані за стандартом «Safe Travels» /Безпечні подорожі/ Всесвітньої Ради по Туризму і Подорожам (WTTC), що гарантує комфорт безпечної подорожі.

Фрукти та овочі в Молдові мають особливий смак, вина містять букет ароматів з більш ніж 50 сортів, отримавши більше 800 медалей та нагород на міжнародних змаганнях в 2019 році. Піші прогулянки по віковим лісах, знайомство з Молдовою на байдарках, вітрильний спорт по Дністру і Пруту, фотосесії в лавандових полях, «поспати у винній бочці», пробіг по найдовшим підземним винним галереям, лазіння в підземних печерах, можливість стати свідком «зліт» тисячі пеліканів на озері Белеу, відвідування печерних монастирів - привнесуть зачарування в будь-який обраний вами туристичний маршрут.

Вважатимуться ще однією загадкою для більшості туристів, Республіка Молдова вирішила розповісти світу про свій недізнаний потенціал і запустила кампанію з просування країни, слоган якої - «Молдова: місце, де можна знайти себе».

Кампанія стартувала з запрошення іноземних туристів відвідати Республіку Молдова «коли все закінчиться», про що свідчать слова кавер-версії молдавських виконавців Дари, Паші Парфенія і групи Cosmos in Buzunar на пісню «Wake me up" від Avicii. Відеоролик знімався в одному з наймальовничіших місць на півночі країни, немов обмальованих зі скандинавських пейзажів.

«Республіка Молдова знову знаходить регіональний курс щодо пост пандеміческих туристичних напрямків, пропонуючи туристам провести «сежур» далеко від людних місць, в місці, де життєвий досвід стане джерелом натхнення і відновлення. Рекламна кампанія буде позиціонувати Молдову як туристичний напрямок на світовій арені, а художня продукція, з якої стартувала кампанія, роль якої буде залишатися в полі зору туристів в перехідний постпандемійний період. Послання - запевнення «Молдова: місце, де можна знайти себе» натхненно реальною туристичною пропозицією, вираженою шляхом симбіозу між природою та музикою, гастрономією та вином, уроками історії та духовно-морального виховання, а також іншими достеменними враженнями, завдяки яким кожен може знайти знову або переосмислити", - сказала Родіка Вербенюк, генеральний директор Інвестиційного агентства Молдови, урядової установи, яка ініціювала кампанію.

Ми пропонуємо вам п'ять причин включити Республіку Молдова в список напрямків, які варто відкрити, коли у вас знову з'явиться можливість подорожувати:

Вражаюча колекція вин

5 причин відвідати Республіку Молдова, місце, де ти знайдеш себе

Опинившись в Республіці Молдова, ви не зможете не відвідати знамениті винарні, які були включені в «Винний шлях». Тут у вас є можливість спробувати себе в ролі сомельє, маючи можливість продегустувати шляхетні й насичені вина, а також ремісничі вина, які унікальні по своєму аромату і за своїм характером.

Ви маєте можливість отримати унікальний гастрономічний досвід - щось абсолютне нове

5 причин відвідати Республіку Молдова, місце, де ти знайдеш себе

Від традиційних страв до делікатесів - страв високої кухні - все це можна знайти в Республіці Молдова. Ресторани Кишинева пропонують різноманітний гастрономічний досвід, а меню цих ресторанів задовольнить смакові переваги навіть найвибагливіших гурманів. У провінції на перший план виставлені традиційні страви. Мамалига, голубці, сири / бринза та овочі на грилі - ві маєте можливість скуштувати справжньої сільської їжі в типовій сільській обстановці, яка підкорить вас своєю красою і достеменністю.

Ви зможете насолодитися мальовничими пейзажами та в повній мірі відчути концепцію розміреного життя / «slow life» /.

5 причин відвідати Республіку Молдова, місце, де ти знайдеш себе

Республіка Молдова радує відвідувачів своєю багатою історією та незайманої дикої природою. Печера Дуруітоареа Вєкє, що утворилася кілька мільйонів років тому на рифі Сарматського моря, а також приголомшуючі пейзажі змусять вас відчути себе так, як ніби ви побували на зйомках художнього фільму «Володар кілець», в свою чергу не можна не відзначити та середньовічні печерні монастирі, висічені в скелях Старого Оргеєва, Ципово і Сахарна. Молдова - одна з небагатьох країн в Європі, де люди все ще живуть за концепцією розміреного життя /«slow life»/, віддаючи перевагу звичайному, спокійному житті, яке імплікує стійкі методи ведення сільського господарства, допомагаючи вам вирватися з гіперактивного світу та реально відчути моменти релаксації та повного розслаблення.

Якщо ви віддаєте перевагу активному способу життя, тут ви також знайдете підхожі відповідні заняття

5 причин відвідати Республіку Молдова, місце, де ти знайдеш себе

Відвідувачі - Любителі пригод можуть обрати поїздку на каяку, пішу прогулянку по лісі або велосипедні маршрути. Якщо ви в пошуку унікальних вражень, у вас є можливість прийняти участь в марафоні в підземних винарнях Крікова або Mілештій Мічь, протяжність яких становить понад 120 і 200 км відповідно.

А що ви скажете з приводу екскурсії по будинкам письменників?

5 причин відвідати Республіку Молдова, місце, де ти знайдеш себе

Відкрийте для себе сучасну історію Молдови, відвідавши будинки письменників і художників, перетворені в музеї. Будинок першого сучасного молдавського поета Григорія Вієру, розташований в селі Перерита, що являє собою зразок традиційної архітектури. З іншого боку, будинок російського класика Олександра Пушкіна, який був засланий на три роки в Кишинів, що являє собою зразок історії міської архітектури початку XIX століття.

Молдова - це напрям, який може розширити ваш кругозір. Переживши цей тактильний і сенсорний досвід, вам представиться можливість поглянути на речі під іншим кутом зору, перетворивши своє перебування в подорож у часі, до достеменних цінностей та природних місць.

«Молдова: місце, де ти знайдеш себе».

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