5 причин відвідати Республіку Молдова, місце, де ти знайдеш себе

Після виснажливого періоду глобальної пандемії, ми все заслуговуємо відпочинку та приємних моментів, а Республіка Молдова готова запропонувати ідеальний рецепт, що включає в себе різноманітні яскраві достеменні туристичні враження і легку захоплюючу пригоду. Більше 20 готелів, винарні та гостьові будинки / пансіони / в Республіці Молдова були акредитовані за стандартом «Safe Travels» /Безпечні подорожі/ Всесвітньої Ради по Туризму і Подорожам (WTTC), що гарантує комфорт безпечної подорожі.

Фрукти та овочі в Молдові мають особливий смак, вина містять букет ароматів з більш ніж 50 сортів, отримавши більше 800 медалей та нагород на міжнародних змаганнях в 2019 році. Піші прогулянки по віковим лісах, знайомство з Молдовою на байдарках, вітрильний спорт по Дністру і Пруту, фотосесії в лавандових полях, «поспати у винній бочці», пробіг по найдовшим підземним винним галереям, лазіння в підземних печерах, можливість стати свідком «зліт» тисячі пеліканів на озері Белеу, відвідування печерних монастирів - привнесуть зачарування в будь-який обраний вами туристичний маршрут.

Вважатимуться ще однією загадкою для більшості туристів, Республіка Молдова вирішила розповісти світу про свій недізнаний потенціал і запустила кампанію з просування країни, слоган якої - «Молдова: місце, де можна знайти себе».

Кампанія стартувала з запрошення іноземних туристів відвідати Республіку Молдова «коли все закінчиться», про що свідчать слова кавер-версії молдавських виконавців Дари, Паші Парфенія і групи Cosmos in Buzunar на пісню «Wake me up" від Avicii. Відеоролик знімався в одному з наймальовничіших місць на півночі країни, немов обмальованих зі скандинавських пейзажів.

«Республіка Молдова знову знаходить регіональний курс щодо пост пандеміческих туристичних напрямків, пропонуючи туристам провести «сежур» далеко від людних місць, в місці, де життєвий досвід стане джерелом натхнення і відновлення. Рекламна кампанія буде позиціонувати Молдову як туристичний напрямок на світовій арені, а художня продукція, з якої стартувала кампанія, роль якої буде залишатися в полі зору туристів в перехідний постпандемійний період. Послання - запевнення «Молдова: місце, де можна знайти себе» натхненно реальною туристичною пропозицією, вираженою шляхом симбіозу між природою та музикою, гастрономією та вином, уроками історії та духовно-морального виховання, а також іншими достеменними враженнями, завдяки яким кожен може знайти знову або переосмислити", - сказала Родіка Вербенюк, генеральний директор Інвестиційного агентства Молдови, урядової установи, яка ініціювала кампанію.

Ми пропонуємо вам п'ять причин включити Республіку Молдова в список напрямків, які варто відкрити, коли у вас знову з'явиться можливість подорожувати:

Вражаюча колекція вин

Опинившись в Республіці Молдова, ви не зможете не відвідати знамениті винарні, які були включені в «Винний шлях». Тут у вас є можливість спробувати себе в ролі сомельє, маючи можливість продегустувати шляхетні й насичені вина, а також ремісничі вина, які унікальні по своєму аромату і за своїм характером.

Ви маєте можливість отримати унікальний гастрономічний досвід - щось абсолютне нове

Від традиційних страв до делікатесів - страв високої кухні - все це можна знайти в Республіці Молдова. Ресторани Кишинева пропонують різноманітний гастрономічний досвід, а меню цих ресторанів задовольнить смакові переваги навіть найвибагливіших гурманів. У провінції на перший план виставлені традиційні страви. Мамалига, голубці, сири / бринза та овочі на грилі - ві маєте можливість скуштувати справжньої сільської їжі в типовій сільській обстановці, яка підкорить вас своєю красою і достеменністю.

Ви зможете насолодитися мальовничими пейзажами та в повній мірі відчути концепцію розміреного життя / «slow life» /.

Республіка Молдова радує відвідувачів своєю багатою історією та незайманої дикої природою. Печера Дуруітоареа Вєкє, що утворилася кілька мільйонів років тому на рифі Сарматського моря, а також приголомшуючі пейзажі змусять вас відчути себе так, як ніби ви побували на зйомках художнього фільму «Володар кілець», в свою чергу не можна не відзначити та середньовічні печерні монастирі, висічені в скелях Старого Оргеєва, Ципово і Сахарна. Молдова - одна з небагатьох країн в Європі, де люди все ще живуть за концепцією розміреного життя /«slow life»/, віддаючи перевагу звичайному, спокійному житті, яке імплікує стійкі методи ведення сільського господарства, допомагаючи вам вирватися з гіперактивного світу та реально відчути моменти релаксації та повного розслаблення.

Якщо ви віддаєте перевагу активному способу життя, тут ви також знайдете підхожі відповідні заняття

Відвідувачі - Любителі пригод можуть обрати поїздку на каяку, пішу прогулянку по лісі або велосипедні маршрути. Якщо ви в пошуку унікальних вражень, у вас є можливість прийняти участь в марафоні в підземних винарнях Крікова або Mілештій Мічь, протяжність яких становить понад 120 і 200 км відповідно.

А що ви скажете з приводу екскурсії по будинкам письменників?

Відкрийте для себе сучасну історію Молдови, відвідавши будинки письменників і художників, перетворені в музеї. Будинок першого сучасного молдавського поета Григорія Вієру, розташований в селі Перерита, що являє собою зразок традиційної архітектури. З іншого боку, будинок російського класика Олександра Пушкіна, який був засланий на три роки в Кишинів, що являє собою зразок історії міської архітектури початку XIX століття.

Молдова - це напрям, який може розширити ваш кругозір. Переживши цей тактильний і сенсорний досвід, вам представиться можливість поглянути на речі під іншим кутом зору, перетворивши своє перебування в подорож у часі, до достеменних цінностей та природних місць.

«Молдова: місце, де ти знайдеш себе».