В цей складний доленосний час, коли наша країна героїчно виборює свою незалежність та цілісність, безпрецедентний від початку свого заснування широкомасштабний проект «Людина року» з честю продовжує свою місію. Бо ніколи, ні за яких обставин, за 27 років діяльності програма не зрадила своїм фундаментальним засадам – утверджувати і розвивати ідеї патріотизму, незалежності та національної єдності.

5 листопада 2023 року відбулася 27-ма об’єднана урочиста церемонія вручення премії «Людина року 2021-2022». Проведення урочистого заходу ще раз засвідчило, що не зважаючи ні на які виклики часу, суспільно-культурне життя в нашій країні продовжується, а завданням соціально-відповідальних проектів було і є навіть у найскладніших умовах створювати підґрунтя для української ідентичності, стверджувати і зберігати традиції та духовні цінності нації. В умовах масштабного збройного протистояння російській агресії програма «Людина року» зуміла швидко адаптуватися до нових реалій та поєднала актуальний суспільний складник з благодійним, прийнявши участь у зборі коштів для допомоги Силам оборони України.

Без сумніву, церемонія нагородження цього року була особливою. Адже окрім вручення традиційних премій в національних професійних номінаціях і спеціальних та міжнародних нагород, Вища Академічна рада загальнонаціональної програми «Людина року» вперше запровадила низку спеціальних військово-патріотичних премій під загальною назвою «НЕЗЛАМНІ». Ними були нагороджені ті, хто не шкодуючи ні свого здоров’я, ні життя, виявляючи героїзм, сміливість та відвагу, продовжує мужньо битися за нашу свободу на всіх фронтах – від військових та медиків до енергетиків та рятувальників.

Ця риса – НЕЗЛАМНІСТЬ УКРАЇНЦІВ - й досі дивує та надихає людей в усьому світі. І сьогодні, в сувору годину випробувань, кожен з нас розуміє: немає справи важливішої, ніж підтримка захисників України. Саме тому загальнонаціональна програма «Людина року» та Фонд допомоги армії «Волонтерська Сотня «Україна-Світ» об'єднали зусилля по наданню допомоги нашим воїнам, організувавши в рамках церемонії вручення премії Благодійну акцію «Єдність патріотів». Учасники урочистого заходу з готовністю взяли участь у зборі коштів на потреби 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Україна сьогодні об’єднала світ у спільній боротьбі за демократію і свободу. Вже другий рік поспіль її доля не сходить з повістки дня найвпливовіших престижних світових форумів та організацій. Тож цілком закономірним стало вручення міжнародних премій «Людина року 2021-2022» в галузі дипломатії -Надзвичайному та Повноважному Послу Італійської Республіки в Україні пану П’єру Франческо Дзадзо і Надзвичайному та Повноважному Послу Турецької Республіки в Україні пану Ягмуру Ахмету Гюльдере (до жовтня 2023 р.). Ці міжнародні відзнаки програми ще раз засвідчили надзвичайно важливу роль та місію, яку демонструють країни-партнери по коаліції в підтримку України.

Наша священна битва за Незалежність триває. Україна вже доказала всьому світу, що вона справді «КРАЇНА ГЕРОЇВ». І без сумніву, в серці кожного учасника урочистого дійства відгукнувся головний меседж, надісланий суспільству програмою «Людина року»:

Немає натхнення більшого, ніж діяти заради свободи!

Немає вчинків благородніших, ніж задля Перемоги великого народу!

Генеральна дирекція загальнонаціональної програми «Людина року» повідомляє засобам масової інформації та доводить до відома громадськості імена володарів спеціальних військово-патріотичних премій «НЕЗЛАМНІ», міжнародних та спеціальних премій 27-ї об’єднаної загальнонаціональної програми «Людина року 2021-2022» та переможців у національних професійних номінаціях.

Володарі с пеціальних військово-патріотичних премій «Незламні»:

ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ – «За героїзм, мужність, рішучість під час захисту суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України».

ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА СЛУЖБА УКРАЇНИ – «За рішучість, силу духу, непримиримість до ворога і неймовірну стійкість, проявлені під час захисту державного кордону України».

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ – «За бездоганну організацію по забезпеченню правопорядку, безпеки та захисту цивільного населення під час повномасштабної збройної агресії проти України».

НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ УКРАЇНИ – «За героїзм, військову звитягу, мужність, відвагу та неймовірну стійкість, виявлені під час захисту свободи і незалежності України».

ПрАТ «Національна енергетична компанія Укренерго» – «За високу професійну звитягу, мужність та незламність під час масштабного відновлення енергетичної інфраструктури України».

61 державна пожежно-рятувальна частина (м. Торецьк) ГУ ДСНС України у Донецькій області – «За самовіддані та героїчні вчинки під час найскладніших рятувальних операцій, пов’язаних з порятунком цивільного населення України, постраждалого внаслідок цілеспрямованих дій агресора».

Ростислав ГИБАЛО – провідний хірург, полковник медичної служби Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь», заступник начальника Центру – «За самовіддане служіння, героїзм та високий лікарський професіоналізм при виконанні військового обов’язку в зоні бойових дій».

Олена МАСОРІНА – Засновниця фонду допомоги армії «Волонтерська Сотня «Україна-Світ» – «За активну громадянську позицію, доброчинність, невичерпний патріотизм, ініціативу та самовідданість, які консолідують суспільство та наближають перемогу українського народу над ворогом».

Володарі премії «Людина року-202 1 » в національних номінаціях:

«РЕГІОНАЛЬНИЙ ЛІДЕР РОКУ»

Сергій ГАЙДАЙ – Голова Луганської обласної державної адміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації (по березень 2023);

«ЛІДЕР ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ РОКУ»

Наталія БАЛАСИНОВИЧ – Голова Васильківської міської ОТГ Київської області;

«ФІНАНСИСТ РОКУ»

Олексій РУДНЄВ – Голова Правління ПуАТ «КБ АКОРДБАНК»;

«ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС РОКУ»

ЖК «ARIA» – Компанія забудовник GEOS;

«АГРАРІЙ РОКУ»

Сергій КРОЛЕВЕЦЬ – Власник групи компаній «Ерідон»;

«ЛІДЕР АГРОПРОМИСЛОВОЇ ГАЛУЗІ ТА СТІЙКОГО НЕЗДОЛАННОГО БІЗНЕСУ»

Галина ГЕРЕГА – Засновник та голова ТОВ «Епіцентр К».

Володарі міжнародних і спеціальних премій програми «Людина року-2021»:

П’єр Франческо ДЗАДЗО – Надзвичайний та Повноважний Посол Італії в Україні – Міжнародна премія в галузі дипломатії.

Ягмур Ахмет ГЮЛЬДЕРЕ – Надзвичайний та Повноважний Посол Турецької Республіки в Україні – Міжнародна премія в галузі дипломатії.

Євгеній ПЕДАЧЕНКО – директор ДУ «Інститут нейрохірургії ім.акад.А.Р.Ромоданова Національної академії медичних наук України» (до липня 2023 року) – Спеціальна премія ім. Геннадія Книшова «За вірність гуманістичним ідеям та примноження загальнолюдських цінностей».

Фармацевтична компанія «ЕКОФАРМ» – Спеціальна премія «За вагомі наукові досягнення в галузі охорони здоров’я нації та розвиток вітчизняної фармації».

Група компаній FAVBET – Спеціальна премія «За вагомий внесок у становлення та розвиток спорту і підтримку спортивної інфраструктури України».

Олексій ВАДАТУРСЬКИЙ (посмертно) – Герой України, засновник та генеральний директор ТОВ СП «НІБУЛОН» – Спеціальна премія «За безпрецедентний особистий внесок у відродження та розвиток українського судноплавства та річкового флоту».