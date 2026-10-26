За 5 км від кордону з РФ: військові з безпілотником StarGate здійснили дві складні евакуації бійців

Складні умови та порятунок із сірої зони

Врятовані військові – 25-річний Євген із позивним "Ізюм" та 24-річний Артем на псевдо "Колобок". Обидва дістали тяжкі поранення кінцівок і перебували на позиціях у сірій зоні, приблизно за п’ять кілометрів від державного кордону з Росією. Повітряна евакуація залишалася єдиним доступним способом доправити їх до медиків.

Упродовж тижня військовослужбовці CODE 9.2 спланували, підготували та успішно провели дві комплексні евакуаційні місії. До їх підготовки та реалізації також долучилася команда SkyFall, яка є розробником і виробником кейсеваку StarGate.

Операції вимагали злагодженої взаємодії кількох підрозділів, залучення додаткових сил і засобів та організації вогневого прикриття. Зокрема, для придушення ворожих позицій застосовували важкі ударні дрони Vampire.

Евакуація поранених повітряним дроном StarGate (фото: facebook.com/"CODE 9.2")

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Політ в умовах РЕБ та створення санітарної авіації

Під час однієї з місій StarGate подолав майже 30 км до позиції військового та стільки ж у зворотному напрямку – вже з бійцем на борту. У районі проведення операції противник активно застосовував засоби радіоелектронної боротьби, намагаючись повністю придушити GPS.

Попри це, завдяки навігаційній системі на базі ШІ на борту та майстерності пілотів вдалося забезпечити політ безпілотника в умовах відсутності супутникової навігації та успішно завершити евакуаційну місію.

За словами командира 475-го ОШП "CODE 9.2" Олександра Настенка з позивним "Флінт", наступне завдання – використати здобутий досвід для підготовки екіпажів і зробити такі місії системною практикою.

"Надалі ми плануємо внести зміни до штатної структури нашого полку та створити у складі медичної роти окреме відділення санітарної авіації. Воно спеціалізуватиметься безпосередньо на евакуації поранених із поля бою повітряним транспортом", – наголосив командир.