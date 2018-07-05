5 июля: праздники и важные события на этот день

5 июля 2018 года отмечается народный праздник Евсея, также в этот день в прошлом произошло несколько знаменательных событий в мире науки
Все праздники 5 июля 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.
Сегодня нет всемирных и международных праздников, однако многие страны отмечают свои даты и события. Так, Чехия и Словакия на государственном уровне чтят День Кирилла и Мефодия и отмечают праздник славянской письменности. Алжир и Венесуэла празднуют День независимости, в Армении отмечают День Конституции, а в Аргентине – День детей.
В народе 5 июля отмечается Ульянин или Евсеев день. Считалось, что это самый благоприятный период для чистки колодцев.
Главная примета дня: дождь на Евсея – к богатому урожаю хлеба.
Фото: Дождь на Евсея 5 июля - к хорошему урожаю (pixabay.com/ddouk)
В 1687 году Ньютон опубликовал закон всемирного тяготения.
В 1748 году Михаил Ломоносов сформулировал закон сохранения материи и движения.
В 1829 году был найден первый в России алмаз.
В 1918 году создана Коммунистическая партия большевиков Украины.
В 1943 году в ходе Второй мировой войны началась Курская битва.
В 1946 году – день рождения купальника-бикини.
Фото: 5 июля 1946 года появились купальники бикини (pixabay.com/stux)
В 1954 году состоялся первый выпуск телевизионных новостей Би-Би-Си.
В 1954 году Элвис Пресли записал свою первую песню "That's All Right".
В 1991 году была учреждена должность президента Украины.
В 1802 году – Павел Нахимов, русский флотоводец, адмирал.
В 1810 году – Финеас Тейлор Барнум, американский шоумен, основатель цирка.
В 1820 году – Уильям Ранкин, английский физик, механик, основатель термодинамики.
В 1857 году – Клара Цеткин, немецкий политический деятель, борец за права женщин.
В 1901 году – Сергей Образцов, советский режиссер, основатель Центрального театра кукол.
В 1903 году – Владимир Сутеев, советский детский писатель, художник, мультипликатор.
В 1939 году – Павел Морозенко, украинский актер театра и кино.
В 1932 году – Саша Черный, русский поэт и прозаик Серебряного века.
В 1975 году – Алибек Кантемиров, советский наездник-джигит, основатель конно-циркового искусства.
В 1975 году – Павел Вирский, украинский артист балета, хореограф.
Сегодня свои именины празднуют: Василий, Гавриил, Геннадий, Григорий, Зинаида, Ульяна. Федор.
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