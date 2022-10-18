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За 5 хвилин - дві серії вибухів. Окупанти завдали ударів по Харкову

Фото: у Харкові лунають вибухи 18 жовтня (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Вранці у вівторок, 18 жовтня, у Харкові сталися вибухи. Жителів міста просять не залишати укриттів до завершення сигналу тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Увага, жителі Харкова та району: російські окупанти завдають ударів. Перебувайте в укриттях!" - закликав він.

Як розповів мер Харкова Ігор Терехов, за 5 хвилин у місті вже сталися дві серії вибухів.

"За попередньою інформацією, під ударом район одного з промислових підприємств міста", - уточнив в Telegram він.

Оновлено 8.33. У місті у зв’язку із обстрілами тимчасово призупиняється рух потягів лініями метрополітену.

"Також громадяни можуть використовувати станції у якості укриття", - йдеться в повідомленні метрополітену Харкова в Telegram.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що вдень 14 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Харкову. У місті було зафіксовано щонайменше чотири "прильоти".

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