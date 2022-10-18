За 5 хвилин - дві серії вибухів. Окупанти завдали ударів по Харкову

"Увага, жителі Харкова та району: російські окупанти завдають ударів. Перебувайте в укриттях!" - закликав він.

Як розповів мер Харкова Ігор Терехов, за 5 хвилин у місті вже сталися дві серії вибухів.

"За попередньою інформацією, під ударом район одного з промислових підприємств міста", - уточнив в Telegram він.

Оновлено 8.33. У місті у зв’язку із обстрілами тимчасово призупиняється рух потягів лініями метрополітену.

"Також громадяни можуть використовувати станції у якості укриття", - йдеться в повідомленні метрополітену Харкова в Telegram.