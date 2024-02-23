5 головних оновлень iPhone 15

iPhone 15 - це вже п'ятнадцяте покоління "яблучного" смартфона. Щорічно виробник вносить у технології телефону значні оновлення, але 2023 року зміни можна назвати революційними. Давайте коротко їх розглянемо.

Дизайн без чубчика

Смартфон змінився візуально, хоча зберіг загальні риси та лаконічний стиль мінімалізму. Як у флагманських моделях минулого покоління, він тепер не має чубчика, а фронтальна камера розмістилася на врізці Dynamic Island. Це дозволило збільшити корисну площу екрану. Сам екран отримав колірне охоплення більш ніж у мільярд відтінків та рекордну яскравість у 2000 ниток. Існує опція завжди активного екрану.

USB-C замість Lightning

Виробнику довелося відмовитися від свого фірмового роз'єму та перейти на стандартний USB-C. Це рішення далося Еппл нелегко через політику закритої екосистеми, проте користувачі сприйняли нововведення максимально позитивно. Тепер заряджати смартфон можна зарядкою від планшета чи ноутбука, до нього можна підключати сторонні аксесуари. Однозначно стандартизація – це плюс.

Більше потужності

Смартфон Apple iPhone отримав процесор A16 Bionic – такий самий був у флагманських моделях 14-го покоління. Він досить потужний і в поєднанні з 6 Гб оперативної пам'яті працює швидко і без зависань навіть у багатозадачному режимі. Нейродвижок Neural Engine здатний обробляти більше 16 трлн операцій кожну секунду. Саме він відповідає за можливість застосування штучного інтелекту.

Поліпшений камерний модуль

Ціна на iPhone 15 у Києві виправдана вже його приголомшливим камерним модулем. Поліпшилася як оптика, так і програмне забезпечення – причому друге відіграє велику роль у створенні чітких та якісних знімків. Роздільна здатність основного об'єктиву тепер становить 48 Мп. Збереглися всі режими, які були в минулому поколінні, а нічний та портретний додатково набули значних удосконалень. Розширився набір інструментів для редагування відзнятого матеріалу.

Збільшення автономності

На одному заряді акумулятора смартфон здатний пропрацювати цілодобово. Це означає, що вам рідше доведеться заряджати його, і ви не можете прив'язувати себе до розетки на довжину шнура. Втім, з безконтактною зарядною системою MagSafe цього взагалі не потрібно.

Де придбати новий iPhone 15?

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