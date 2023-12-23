5,3 тысяч евро. Финляндия будет выделять украинцам деньги на возвращение домой: детали

В Финляндии украинским беженцам будут платить за добровольное возвращение домой. Соответствующий пакет финансовой помощи разработало правительство страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Министерства внутренних дел Финляндии.

Сколько денег получат украинцы на возвращение домой из Финляндии

Ожидается, что такое решение вступит в силу с 1 января 2024 года. Размер субсидии на добровольный возврат составит 5,3 тысяч евро.

В МВД Финляндии уточняют: данная программа касается тех, кто не смог получить убежище в Финляндии или передумал просить его.

"Размер субсидии на добровольный возврат будет составлять 5,3 тысячи евро в случае, если заявление подали в течение 30 дней после сообщения о первом негативном решении относительно убежища или отзыва заявления. Если заявление подали после 30 дней, размер гранта снизят до 2 тысяч евро", – говорится в новости.

Планируется, что такое нововведение должно стимулировать скорейший выезд из страны и отказываться обжаловать решение о предоставлении убежища.

При этом гранты на добровольный возврат могут предоставить в виде финансовой поддержки для оплаты проезда и реинтеграции или в виде натуральной помощи, говорят в МВД.

Выплаты от государства на возвращение украинцев домой не будут предоставляться в случае переезда в другую страну Евросоюза или Шенгенского соглашения, а также в страну, гражданам которой не требуется виза в Финляндию.