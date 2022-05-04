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46 дней неволи: секретаря горсовета Новой Каховки освободили из плена

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Новая Каховка, Среда 04 мая 2022 22:05
46 дней неволи: секретаря горсовета Новой Каховки освободили из плена Фото: секретарь горсовета Новой Каховки Дмитрий Васильев с супругой (Васильева Людмила / Facebook)
Автор: РБК-Украина

Секретаря городского совета Новой Каховки Дмитрия Васильева освободили из русского плена. Мужчина провел в неволе 46 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на супругу чиновника Людмилу Васильеву.

"Сегодня, после 46 дней плена, я наконец-то увидела своего мужа в свободной Украине, который с первых дней войны остался в своем родном городе Новая Каховка, чтобы помогать людям выжить во время оккупации", - написала Людмила на своей странице в Facebook.

Супруга чиновника также выразила слова благодарности всем причастным к освобождению Дмитрия.

"Дмитрий Васильев не пошел на сотрудничество с оккупантами, за что был наказан за свою проукраинскую позицию на 46 дней плена, в отличие от других патриотов, которые через 2-3 дня уже были на свободе", - рассказала она.

Напомним, о том, что Дмитрия взяли в плен стало известно еще 18 марта, тогда он находился в неволе уже двое суток. Его удерживали в подвале здания полиции города Новая Каховка, которое оккупанты используют как офис так называемой "комендатуры".

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