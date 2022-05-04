46 дней неволи: секретаря горсовета Новой Каховки освободили из плена

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на супругу чиновника Людмилу Васильеву .

"Сегодня, после 46 дней плена, я наконец-то увидела своего мужа в свободной Украине, который с первых дней войны остался в своем родном городе Новая Каховка, чтобы помогать людям выжить во время оккупации", - написала Людмила на своей странице в Facebook.

Супруга чиновника также выразила слова благодарности всем причастным к освобождению Дмитрия.

"Дмитрий Васильев не пошел на сотрудничество с оккупантами, за что был наказан за свою проукраинскую позицию на 46 дней плена, в отличие от других патриотов, которые через 2-3 дня уже были на свободе", - рассказала она.