46 днів неволі: секретаря міськради Нової Каховки звільнили з полону

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дружину чиновника Людмилу Васильєву .

"Сьогодні, після 46 днів полону, я нарешті побачила свого чоловіка у вільній Україні, який із перших днів війни залишився у своєму рідному місті Нова Каховка, щоб допомагати людям вижити під час окупації", - написала Людмила на своїй сторінці у Facebook.

Дружина чиновника також висловила подяку всім причетним до звільнення Дмитра.

"Дмитро Васильєв не пішов на співпрацю з окупантами, за що був покараний за свою проукраїнську позицію на 46 днів полону, на відміну від інших патріотів, які за 2-3 дні вже були на волі", - розповіла вона.