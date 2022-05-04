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46 днів неволі: секретаря міськради Нової Каховки звільнили з полону

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Нова Каховка, Середа 04 травня 2022 22:05
46 днів неволі: секретаря міськради Нової Каховки звільнили з полону Фото: секретар міськради Нової Каховки Дмитро Васильєв з дружиною (Васильєва Людмила / Facebook)
Автор: РБК-Україна

Секретаря міської ради Нової Каховки Дмитра Васильєва звільнили з російського полону. Чоловік провів у неволі 46 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дружину чиновника Людмилу Васильєву.

"Сьогодні, після 46 днів полону, я нарешті побачила свого чоловіка у вільній Україні, який із перших днів війни залишився у своєму рідному місті Нова Каховка, щоб допомагати людям вижити під час окупації", - написала Людмила на своїй сторінці у Facebook.

Дружина чиновника також висловила подяку всім причетним до звільнення Дмитра.

"Дмитро Васильєв не пішов на співпрацю з окупантами, за що був покараний за свою проукраїнську позицію на 46 днів полону, на відміну від інших патріотів, які за 2-3 дні вже були на волі", - розповіла вона.

Нагадаємо, про те, що Дмитра взяли в полон стало відомо ще 18 березня, тоді він перебував у неволі вже дві доби. Його утримували у підвалі будівлі поліції міста Нова Каховка, яку окупанти використовують як офіс так званої "комендатури".

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