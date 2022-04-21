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До 450 евро в год: европейцам дали рекомендации по экономии для отказа от российского газа

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Брюссель, Четверг 21 апреля 2022 14:58
До 450 евро в год: европейцам дали рекомендации по экономии для отказа от российского газа Фото: простые правила могут сэкономить 450 евро в год (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Международное энергетическое агентство (МЭА) совместно с Европейской комиссией обнародовало руководство, как потребители могут помочь снизить зависимость от российской энергии и сократить свои расходы. При соблюдении рекомендаций можно сэкономить 450 евро в год на счетах за электроэнергию для типичного домохозяйства в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Энергосбережение уже давно необходимо для достижения климатических целей, но месяцы стремительного роста цен на энергоносители и борьба за снижение зависимости от российских ископаемых видов топлива после вторжения Москвы в Украину выдвинули этот вопрос в политическую повестку дня.

МЭА рекомендовало европейцам по возможности работать из дома, совместно использовать автомобили, избегать вождения по воскресеньям в крупных городах и использовать велосипеды, общественный транспорт или больше ходить пешком.

Простое отключение термостата с помощью регулятора может сократить расходы на отопление домохозяйства на 70 евро, в то время как езда по автомагистралям в среднем на 10 км в час медленнее может сэкономить еще 60 евро в год на топливе.

По данным МЭА, если эти меры будут приняты во всем ЕС, они могут сэкономить 220 миллионов баррелей нефти в год и 17 миллиардов кубометров газа в год.

ЕС, состоящий из 27 стран, обязался прекратить поставки российского топлива к 2027 году, но в краткосрочной перспективе он по-прежнему зависит от Москвы в отношении 26% импорта нефти и 40% газа, то есть импорта 155 млрд кубометров российского газа в год.

Если Россия прекратит поставки газа или если ЕС введет санкции против российского газа, потребуются гораздо более масштабные чрезвычайные меры для сокращения использования топлива, такие как закрытие заводов и нормирование потенциальной энергии.

Италия заявила, что введет ограничения по температуре кондиционирования воздуха в общественных зданиях, но до сих пор немногие страны просили граждан использовать меньше энергии, даже когда они спешат заполнить газовые хранилища перед следующей зимой и готовятся к возможным перебоям в поставках энергоносителей из России.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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