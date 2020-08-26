Более 45% потребителей "Хмельницкгаза" контролируют счета через Личный кабинет

Личным кабинетом на сайте 104.ua пользуются 180 тыс. жителей Хмельницкой области. С начала года 50 тыс. клиентов АО "Хмельницкгаза" присоединились к сервису и платят за доставку газа, вносят показания, а также контролируют счет с помощью единого сервиса для потребителей газа 104.ua.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Уже четыре года подряд для клиентов АО "Хмельницкгаз" работает единый сервис для потребителей газа 104.ua. Региональной газовой компанией разработано и внедрено для потребителей газа около десятка онлайн-сервисов: мобильные приложения, СМС-информирование, вайбер и телеграмм-боты и другие", - говорится в сообщении.

Однако, по словам пресс-службы, самым востребованным и наиболее информативным остается Личный кабинет на сайте 104.ua.

"Карантин еще больше побудил потребителей пользоваться нашими дистанционными сервисами, которые являются безопасными и доступными для всех возрастных категорий, - говорит руководитель управления клиентского сервиса АО "Хмельницкгаз" Юлия Стрелец. - Поэтому наши клиенты, даже в отдаленных селах, при наличии Интернета успешно пользуются Личным кабинетом на сайте 104.ua. Ведь не нужно ехать в район, ждать бумажной квитанции или звонить в Контакт-центр, потому что Личный кабинет - всегда под рукой в ​​постоянном доступе со всей необходимой информацией".

В пресс-службе также отметили, что Личный кабинет дает потребителям современную возможность как дистанционно управлять счетом за доставку газа, так и сохранить жизнь и здоровье в условиях covid-19.