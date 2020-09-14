Более 43 тысяч должников "Черниговгаз Сбыта" могут остаться без субсидий

Газовая труба (kmu.gov.ua)

По состоянию на начало сентября долг получателей субсидий перед ООО "Черниговгаз Сбыт" превысил 65 млн гривен. Долговые обязательства имеют более чем 43 тысячи субсидиантов, что превышает 40% от общего количества получателей госпомощи по предприятию.

Об этом сообщает пресс-служба "Черниговгаз Сбыта".

"Поскольку субсидия на оплату коммунальных услуг, в том числе и природного газа, была монетизирована, ООО "Черниговгаз Сбыт" регулярно предоставляет отчеты в органы социальной защиты населения по уровню расчетов субсидиантами за использованный природный газ. На начало сентября общий долг получателей субсидий превысил 65 млн гривен. Следует помнить, что при наличии долгов отделы соцзащиты могут отказать в предоставлении субсидий на предстоящий отопительный период ", - отмечает директор "Черниговгаз Сбыта" Иван Луста.

В пресс-службе отметили, что клиенты из числа уязвимых категорий могут сохранить финансовую помощь от государства, заключив договор реструктуризации имеющегося долга. Для этого субсидианты могут написать поставщику газа заявление и приложить к нему следующий пакет документов:

свидетельство о праве собственности на жилье;

справка о составе семьи;

паспорт;

ИНН (индивидуальный налоговый номер).

Если жилье неприватизированное, то вместо свидетельства о праве собственности необходимо предоставить копию лицевого счета из ЖЭКа.

"Мы стараемся помочь каждому нашему клиенту, который оказался в сложных жизненных обстоятельствах. Именно для этого и работает программа реструктуризации, где для каждого клиента разрабатывается индивидуальный график погашения. Потребители должны понимать, наличие долгов делает невозможным получение субсидии, что в конечном итоге вредит их семьям", - подчеркивает руководитель ООО "Черниговгаз Сбыт" Иван Луста.

В целом, по словам пресс-службы, просроченные финансовые обязательства перед поставщиком газа имеют более 285 тысяч семей на общую сумму более 383,5 млн гривен. Впрочем, за период действия карантина ни один бытовой потребитель не был отключен от системы газоснабжения и не получил штрафных санкций за несвоевременную оплату потребленного ресурса.

"Также, ООО "Черниговгаз Сбыт" напоминает о том, что полученные услуги можно оплатить, не посещая мест массового скопления людей, дистанционно - с помощью Личного кабинета на сайте 104.ua, либо через мобильные приложения 104 Mobile для Android и 104 Mobile Light для iOS, а также чат-боты 7104ua в Viber и Telegram", - говорится в сообщении.