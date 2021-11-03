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Почти 40% украинцев допускают вмешательство власти в работу СМИ при определенных условиях

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Украина, Среда 03 ноября 2021 11:18
Почти 40% украинцев допускают вмешательство власти в работу СМИ при определенных условиях Фото: большинство украинцев против ограничения свободы слова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Почти половина респондентов (48,2%) считают недопустимыми никакие ограничения свободы слова и вмешательства власти в работу СМИ. Лишь 5,6% опрошенных считают ограничение работы СМИ допустимыми, а треть (33,8%) считают их допустимыми лишь в интересах нацбезопасности, если надо предотвратить угрозы для страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

Почти 40% украинцев допускают вмешательство власти в работу СМИ при определенных условиях

О публичном конфликте между Офисом президента и рядом СМИ, в частности Суспильным ТВ, Студией Савика Шустера и другими, которые обвинили власть в цензуре и давлении, ничего не знают 42,7% респондентов, 12,3%, не могут определиться со своим отношением к нему, 36,1% респондентов в этом споре больше доверяют журналистам, а 8,7% больше доверяют власти.

Почти 40% украинцев допускают вмешательство власти в работу СМИ при определенных условиях

Исследование проведено Центром Разумкова с 23 по 27 октября 2021 года методом Сати (телефонный опрос). Было опрошено 1200 респондентов по всей территории Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

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