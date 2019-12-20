Более 40 тыс. клиентов "Черновцыгаз Сбыта" рассчитываются за газ онлайн

За 11 месяцев текущего года более 40 тыс. потребителей газа в Черновицкой области рассчитались за потребленное голубое топливо с помощью онлайн-платежей. Об этом сообщает пресс-служба "Черновцыгаз Сбыта".

"Только в ноябре онлайн-сервисами воспользовались более 5 тыс. потребителей. В частности, сумма уплаченных средств через платежные сервисы в текущем году достигло 26 млн гривен", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, перечень онлайн-сервисов ООО "Черновцыгаз Сбыт" постоянно увеличивается. В 2019 году клиенты компании имеют возможность проводить расчеты за газ за 7 онлайн-сервисов – в прошлом году их было 5.

"Сейчас к услугам потребителей природного газа Черновицкой области представлены платежные системы: Portmone.com, iPay.ua, EasyPay.ua, Ощад 24, Masterpass, Приват 24, а также Ibox. Заплатить за газ онлайн можно непосредственно из личного кабинета на сайте 104.ua, мобильного приложения 104 Mobile, мессенджера Viber с помощью обычного телефона через IVR", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сервисы позволяют сохранить шаблон платежа, карточку для расчета или пользоваться электронным кошельком. Оплата коммунальных услуг онлайн осуществляется любыми платежными картами Visa и Master Card.

"Потребители, которые имеют банковскую карту и доступ к интернету или телефону, могут выбирать для себя удобный дистанционный способ оплаты: не выходя из дома и без очередей. На сегодня 40 тысяч клиентов оценили преимущество осуществления таких оплат. В то же время есть сервисы, которые позволяют зарегистрировать и несколько счетов и проводить оплаты для своих родных", – говорит директор ООО "Черновцыгаз Сбыт" Екатерина Прасковья.

Про наличие и размер комиссии платежный сервис информирует клиента до осуществления транзакции. После успешной оплаты на экране будет отображена квитанция, по желанию ее можно распечатать, сохранить или переслать на указанный адрес электронной почты. Средства поступят на счет поставщика газа в срок до трех банковских дней.