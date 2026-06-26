До +40 градусів: на Україну суне сильна спека з Африки (дати)

Нагадаємо, сьогодні температура повітря в Україні підвищиться до +34 градусів. На вихідних хвиля спеки, що насувається із Західної Європи, охопить майже всю територію країни - у низці регіонів стовпчики термометрів сягнуть +37 градусів.

Зазначимо, країни Європи уже запроваджує надзвичайні заходи через екстремальну спеку. Синоптики ж порівнюють нинішню погодну ситуацію з однією з наймасштабніших і найтрагічніших хвиль спеки в сучасній історії ЄС.