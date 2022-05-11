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4-летнюю девочку, разлученную с мамой во время эвакуации из Мариуполя, передали родственникам

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Мариуполь, Среда 11 мая 2022 17:37
4-летнюю девочку, разлученную с мамой во время эвакуации из Мариуполя, передали родственникам Фото: девочка Алиса (t.me/denisovaombudsman)
Автор: Наталия Гурковская

Девочку Алису, которую российские оккупанты разлучили с мамой во время эвакуации, передали родным. Опекунство над девочкой возьмет бабушка, которая приедет из Польши.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал уполномоченной Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

"Сегодня в Запорожье, где временно приютили ребенка, приехал его родственник. Сейчас Алиса вместе с дядей направляется в безопасный регион на западе Украины", - рассказала она.

В ближайшее время девочка встретится с родной бабушкой, которая приедет из Польши.

"Маленькая Алиса будет передана ей под опеку как ребенок, который в условиях военного положения остался без попечения родителей", - добавила Денисова.

Как сообщили в Запорожской областной службе по делам ребенка, это 36-й случай, зафиксированный службой, когда малолетние дети до 14 лет сами, без родителей, прибывали во время эвакуации в Запорожье.

Отметим, что 4-летняя Алиса - дочь военного медика из Мариуполя. С первых дней осады города девочка находилась в укрытии, где расположен импровизированный госпиталь и где мама оказывала помощь раненым военным.

До того как отправить ребенка к родственникам, Алису временно приютила работница Запорожской военной администрации.

Как сообщалось, в Мариуполе во время последней эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" российские оккупанты разлучили 4-летнюю девочку Алису с ее мамой.

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