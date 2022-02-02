В 4 км от линии фронта отремонтировали школу

В Торецке Донецкой области, расположенном в четырех километрах от оккупированной Горловки, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" отремонтировали и модернизировали опорную школу №6.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОГА Павла Кириленко в Facebook .

В ходе ремонта в школе была полностью обновлена материально-техническая база. Теперь каждый класс учебного заведения снабжен мультимедийным проектором, в школе работают четыре компьютерных класса, а на крыше установлены солнечные панели, которые в настоящее время подключаются к школьной системе электроснабжения.

Торецкая школа стала также единственной в городе, где оборудован современный школьный бассейн. Им пользуются ученики всех школ Торецка.

В школе были не только обновлены учебные помещения, столовая, актовый и спортивный залы. Также заменили все инженерные коммуникации и утеплили фасад.

На ремонт и оснащение школы современным оборудованием из бюджета было израсходовано 83,2 млн грн.