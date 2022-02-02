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На відстані 4 км від лінії фронту відремонтували школу

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Донбас, Середа 02 лютого 2022 17:41
На відстані 4 км від лінії фронту відремонтували школу Фото: у Торецьку Донецької області відремонтували школу (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У Торецьку Донецької області, розташованому за чотири кілометри від окупованої Горлівки, в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" відремонтували і модернізували опорну школу №6.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької ОДА Павла Кириленко у Facebook.

Під час ремонту у школі було повністю оновлено матеріально-технічну базу. Тепер кожен клас навчального закладу має мультимедійний проєктор, у школі працюють чотири комп'ютерні класи, а на даху встановлені сонячні панелі, підключення яких до шкільної системи електропостачання наразі триває.

Торецька школа стала також єдиною в місті, де обладнано сучасний шкільний басейн. Ним користуються учні всіх шкіл Торецька.

У школі були не лише оновлені навчальні приміщення, їдальня, актова та спортивна зали. Також замінили всі інженерні комунікації та утеплили фасад.

На ремонт та оснащення школи сучасним обладнанням з бюджету було витрачено 83,2 млн грн.

Загалом минулого року за програмою Володимира Зеленського "Велике будівництво" було відремонтовано та побудовано 74 школи та 49 дитячих садків.

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Велике будівництво
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