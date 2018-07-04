4 июля: праздники и важные события на этот день

4 июля 2018 года отмечается Ульянов день, когда собирают липовый цвет

Все праздники 4 июля 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

4 июля: какой сегодня праздник и памятные даты

В Украине 4 июля, начиная с 2009 года, ежегодно празднуют День судебного эксперта.

Также во многих странах отмечаются национальные дни и даты: к примеру, в Америке – День независимости, в Норвегии и на Багамах – День королевы, на Каймановых островах – День конституции.

В народе 4 июля отмечается Ульянов день. К этому времени распускался липовый цвет, который люди собирали в лечебных целях.

А потому главная примета дня также связана с липой: если собрать цветки липы в этот день, они надолго сохранят целебную силу.

4 июля: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1776 году была подписана Декларация независимости США от Великобритании.

В 1862 году Чарльз Доджсон придумал сказку о девочке Алисе, а спустя 3 года в этот же день была издана книга "Алиса в Стране чудес" под псевдонимом Льюиса Кэррола.

В 1886 году в Нью-Йорк была доставлена статуя Свободы.

Фото: 4 июля - День независимости США (pixabay.com/Free-Photos)

В 1941 году закончилось присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР.

В 1950 году в эфир вышла радиостанция "Радио Свобода".

4 июля: в этот день родились

В 1790 году – Джордж Эверест, английский географ, его именем названа самая высокая вершина Земли (Джомолунгма).

В 1891 году – Петро Панч, украинский писатель.

В 1902 году – Джордж Мерфи, американский актер, танцор, политический деятель, сенатор США.

В 1927 году – Джина Лоллобриджида, известная итальянская актриса.

4 июля: в этот день умерли

В 1831 году – Иван Глазунов, русский книгоиздатель.

В 1902 году – Вивекананда, индийский философ, общественный деятель.

В 1964 году – Самуил Маршак, советский поэт, драматург, автор детских книг.

В 1993 году – Роман Качанов, советский режиссер, основатель объемной кукольной мультипликации.

В 2000 году – Юрий Клинских (Хой), российский музыкант, лидер группы "Сектор газа".

В 2009 году – Богодар Которович, украинский скрипач, дирижер, руководитель камерного ансамбля "Киевские солисты".

Именинники 4 июля

Сегодня свои именины празднуют: Алексей, Анастасия, Антоний, Василиса, Георгий, Иван, Иона, Максим, Никита, Николай, Павел, Терентий, Федор, Юлиан, Юлий.

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