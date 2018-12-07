4 декабря состоялся III Международный форум корпоративных директоров

Независимые наблюдательные советы нужны не только публичным компаниям для выхода на биржу и поддержания высокого уровня прозрачности перед инвесторами, но и государственным предприятиям и общественным организациям. Об этом шла речь на III международном форуме корпоративных директоров, организованном ПАКУ и IFC при поддержке CIPE.

Открыли форум Александр Саенко, Министр Кабинета Министров Украины, и Александр Окунев, председатель Правления ПАКУ, которые подчеркнули важность вопроса эффективной деятельности наблюдательных советов предприятий всех форм собственности, дающих толчок быстрому развитию и стабилизации украинской экономики в целом.

В августе - сентябре 2018г. ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» совместно с ПАКУ, Amrop и ЕБА провели опрос о состоянии корпоративного управления в украинских компаниях. В опросе приняли участие более 100 респондентов. Александр Окунев и Владимир Игонин, партнер ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры», представили результаты исследования участникам форума, а также провели короткое интерактивное голосование относительно особенностей корпоративного управления в украинских компаниях.

Для того, чтобы исключить необоснованное вмешательство чиновников в процессы принятия управленческих решений для государственных предприятий, Правительство начало реформу корпоративного управления в государственном секторе, которая позволит перейти от прямого управления государственными предприятиями к внедрению инструментов корпоративного управления, распространенных в странах ОЭСР. Участники первой сессии, посвященной наблюдательным советам в государственных компаниях, а именно: Максим Нефедов, Первый заместитель Министра экономического развития и торговли Украины, Тимур Хромаев, председатель НКЦБФР, Екатерина Рожкова, первый заместитель Председателя НБУ, пришли к выводу, что реформа, прежде всего, позволит отделить функции государства как собственника от функции государства как регулятора и полисимейкера отрасли.

Совершенствование деятельности Совета директоров компании является объектом интереса инвесторов. Иллюстрацией данной аксиомы стала презентация кейса АБ «Укргазбанк». Независимые члены Наблюдательного совета Теймур Багиров и Юрий Блащук поделились опытом своего участия в работе совета, а участники экспертной панели попытались оценить ее эффективность. Елена Волошина, руководитель деятельности IFC в Украине, добавила, что реформы, которые сейчас происходят, требуют много времени, но приятно наблюдать за положительными изменениями, которые уже состоялись.

Третья сессия, посвященная опыту ведущих Executive Search консультантов, имела большой резонанс. Вопросы компенсационных выплат, компетенций и профиля членов наблюдательных советов вызвали значительную дискуссию среди участников панели: Алексея Долгих, управляющего партнера Украинского офиса компании Boyden Global Executive Search, Игоря Кабузенко, управляющего партнера Ward Howell, Романа Бондаря, управляющего партнера Odgers Berndtson, и Виестурса Лиегиса, управляющего партнера Amrop Украины.

Об особенностях работы наблюдательных советов в неприбыльных и благотворительных организациях, общественных объединениях говорили Екатерина Глазкова, исполнительный директор СУП, Виталий Дейнега, председатель фонда «Вернись живым», Андрей Васькович, президент «Каритас Украины», и Инна Пидлуская, заместитель исполнительного директора фонда «Возрождение». В ходе дискуссии искали ответы на вопросы: являются ли идентичными задачи совета в бизнесовых и неприбыльных структурах, кого стоит приглашать в состав советов и какой опыт уже наработан в Украине. Александр Почкун, основатель и управляющий партнер компании Baker Tilly в Украине, председатель Правления Фонда Восточная Европа, как модератор сессии отдельно обратил внимание на правовую неурегулированность деятельности неприбыльных организаций в Украине.

Форум показал, что в Украине сейчас не возникает вопрос, нужен ли наблюдательный совет в компании, а уже обсуждаются способы повышения эффективности его работы.