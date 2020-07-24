39% украинцев считают восстановление промышленности драйвером экономики, - опрос

Фото: промышленность (РБК-Украина)

В то же время самым большим барьером развития экономики украинцы считают коррупцию

39% украинцев считают восстановление промышленности одним из главных драйверов развития экономики. В то же время самым большим барьером развития экономики 64% опрошенных считают коррупцию.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 5-6 июня, компанией Gradus совместно с Центром Экономического Восстановления.

Отвечая на вопрос, что наиболее положительно влияет на экономику Украины, 39% опрошенных назвали восстановление промышленности. Второе место в топ самых популярных ответов - защита отечественного производителя - такой ответ дали 30% респондентов.

Исследование было проведено 5-6 июня 2020 года путем онлайн опроса. Объем выборки - 1000 респондентов в возрасте 18-60 лет, проживающих в городах с населением свыше 50 000 жителей.

Напомним, объемы промышленного производства в июне 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 5,6%. Это более чем в два раза меньше, чем в мае, когда было зафиксировано падение на 12,2%.

В июне текущего года в разрезе основных промышленных групп падение производства (в годовом измерении - по отношению к июню 2019 года) составило - инвестиционные товары - 26%, товары промежуточного потребления 4%, производство энергопродукции - 3,5%.