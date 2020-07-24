ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

39% українців вважають відновлення промисловості драйвером економіки, - опитування

Київ, П'ятниця 24 липня 2020 12:47
39% українців вважають відновлення промисловості драйвером економіки, - опитування
Фото: промисловість (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Водночас найбільшим бар’єром розвитку економіки українці вважають корупцію

39% українців вважають відновлення промисловості одним з головних драйверів розвитку економіки. Водночас найбільшим бар’єром розвитку економіки 64% опитаних вважають корупцію.

Про це свідчать результати опитування, проведеного 5-6 червня, компанією Gradus спільно з Центром Економічного Відновлення.

Відповідаючи на запитання, що найбільш позитивно впливає на економіку України, 39% опитаних назвали відновлення промисловості. Друге місце в топ найпопулярніших відповідей - захист вітчизняного виробника - таку відповідь дали 30% респондентів.

Дослідження було проведено 5-6 червня 2020 року шляхом онлайн опитування. Обсяг вибірки - 1000 респондентів віком 18-60 років, що проживають в містах з населенням понад 50 000 жителів.

Нагадаємо, обсяги промислового виробництва у червні 2020 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 5,6%. Це більш ніж у два рази менше, ніж у травні, коли було зафіксовано падіння на 12,2%.

В червні поточного року в розрізі основних промислових груп падіння виробництва (у річному вимірі - стосовно червня 2019 року) становило - інвестиційні товари - 26%, товари проміжного споживання 4%, виробництво енергопродукції - 3,5%.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України опросекономікапромышленность
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся