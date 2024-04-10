39 - не межа. Як довго ростиме курс долара і від чого це залежить

Після курсових піків кінця березня-початку квітня гривня протягом останнього тижня потроху укріпляється. Ще 3 квітня офіційний курс гривні до долара США сягав позначки 39,32. За тиждень до того, 27 березня, курс перевищив значення 39,34 за долар. Але вже з 8 квітня гривня тримається нижче психологічної позначки 39.

Джерело: НБУ

Чи надовго це і від чого залежатиме

На думку керівника аналітичного департаменту інвесткомпанії Concorde Capital Олександра Паращія, навряд чи можна стверджувати, що гривня наразі укріпляється. Правильніше буде казати, що гривня після досягнення нещодавніх курсових піків увійшла у відносно вузький коридор коливання, який є прийнятним для Національного банку принаймні на найближчі місяці.

Тому, швидше за все, найближчими місяцями офіційний курс гривні триматиметься в діапазоні 39,0 – 39,5 за долар. Можливо, іноді укріплюватиметься до значення 38,5.

В перспективі можна констатувати поступовий тренд на ослаблення гривні. І це відповідає курсовій стратегії Національного банку, який бачить середній офіційний курс гривні протягом 2024 року в межах 39 за долар.

"Швидше за все, подальше падіння курсу гривні нижче позначки 39 за долар Нацбанк буде обмежувати", - вважає співрозмовник РБК-Україна.

Що впливає на курс

Укріпленню гривні сприяло, зокрема, нещодавнє надходження в Україну рекордних обсягів міжнародної допомоги – близько 9 млрд доларів. За рахунок цих коштів, зокрема, НБУ зміг суттєво поповнити свої золотовалютні резерви – до 43,8 млрд доларів станом на 1 квітня.

Тож у Нацбанка поки що достатньо ресурсів для підтримки бажаного курсу гривні через валютні інтервенції на міжбанківському ринку.

Надалі, швидше за все, торгівельний баланс України погіршуватиметься, принаймні з травня-червня. Причина очікуваного погіршення – поступове вичерпання обсягів експорту агропродукції. Це зменшуватиме обсяги валютних надходжень в країну і тиснутиме на курс гривні. Але це зараз не виглядає проблемою для Національного банку.

Потенційним фактором додаткового тиску на курс гривні може з часом виявитись подальша лібералізація валютних обмежень для бізнесу з боку НБУ. Але і з цим регулятор має упоратися – так виглядає, що НБУ не випадково накопичує валютний ресурс в своїх резервах.

Станом на зараз для фізичних осіб валютний ринок більш-менш лібералізований. Для запобігання надмірному попиту на валюту з боку населення НБУ тримає досить високі ставки за гривневими інструментами. Тож сплеску попиту чекати не варто (якщо, звичайно, не буде серйозних провалів на фронті).

Найближчими місяцями, швидше за все, Національному банку доведеться збільшити валютні інтервенції на міжбанківському ринку для підтримки курсу гривні на нинішньому рівні – в діапазоні 39 – 39,5 за долар.

Нагадаємо, на 10 квітня 2024 року Національний банк встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 38,9945.