37% власників криптовалюти у світі - жінки

Згідно з дослідженням, криптовалюта стала другим за популярністю класом активів серед молодих жінок віком 18–34 роки (популярнішою є лише готівка).

Bitcoin, Dogecoin та Ethereum - топвалюти серед криптанок. 70% жінок, що володіють криптою - ходлерки, тобто вони є довгостроковими інвесторками. Жінки також складають 47% тих, хто має намір купити свою першу криптовалюту.

А от на відміну від світової статистики, співвідношення чоловічої та жіночої криптоаудиторії в Україні таке: чоловіків 93,8%, жінок - 6,2%.

Щоб зменшити цей гендерний розрив та підвищити криптовалютну грамотність серед жінок, WhiteBIT, одна з найбільших криптобірж у Європі українського походження, ініціює серію навчальних заходів. Ці навчання доступні для всіх та містять досвід та поради найвідоміших представниць криптосфери України.

У серії подкастів "Women set the level" на YouTube-каналі WhiteBIT експертки Катя Крипто та Ангеліна Міко розказують, як потрапили у сферу криптовалют та розвінчують стереотип, що крипта не для дівчат.

Глядачки переконаються, що реєстрація на криптобіржі проходить дуже легко, а купити свою першу криптовалюту можна в декілька клаців. Окрім того, WhiteBIT розіграє серед учасниць подкастів 1000 USDT. Якщо після перегляду навчальних відео залишаться відкриті питання, то можна задати їх наживо Каті Крипто 18 березня о 16:00 в прямому етері в Instagram WhiteBIT та @katia.crypto.

Ця ініціатива покликана підкреслити, що криптовалюта не має гендеру, це сучасний цифровий актив, доступний для всіх.

Нагадаємо, WhiteBIT - одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України, заснована у 2018 році. На біржі представлено понад 350+ торгових пар, 270+ цифрових активів та 10 державних валют.

WhiteBIT разом із Міністерством цифрової трансформації створили Освітній проєкт з криптограмотності та блокчейну" на порталі Дія.Освіта.

Також компанія співпрацює з Києво-Могилянської академії, МЗС України, є партнером Національної збірної команди України з футболу, футбольних клубів "Барселона" та "Трабзонспор".