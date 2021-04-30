Почти 350 клиентов "Волыньгаза" решили заменить или установить газовое оборудование

С начала года в одиннадцать 104.ua клиентских пространств обратились 347 волынян с заявлениями об установлении и замене газового оборудования. За этот период в АО "Волыньгаз" приобрели около 90 единиц газового оборудования.

Алгоритм легальной замены газового оборудования прост - нужно обратиться с заявлением в 104.ua Клиентское пространство, предоставить пакет документов и ждать комплекс работ по реконструкции. На всех этапах вас будет консультировать персональный менеджер.

"Профессиональная замена газового оборудования одной организацией позволяет сэкономить время и средства. Клиент один раз обращается к 104.ua Клиентскому пространству, подает документы, а персональный менеджер контролирует процесс услуги по реконструкции. Клиент в телефонном режиме всегда может поинтересоваться состоянием выполнения работ и скорректировать время выполнения работ, согласно своих планов", - отмечает менеджер 104.ua Клиентского пространства Ольга Руденко.

Для длительной эксплуатации оборудования, нужно заботиться о своевременном техническом обслуживании. Сейчас в 104.ua клиентских пространствах клиенты "Волыньгаза" могут приобрести необходимое газовое оборудование от ведущих производителей с гарантией и с последующим техническим обслуживанием. Также есть возможность заключить договор на техническое обслуживание уже установленного газового оборудования.

В компании отмечают, что украинское законодательство запрещает самостоятельно проводить замену и ремонт газового оборудования. Чтобы законно заменить газовое оборудование потребителям обязательно нужно обращаться к оператору ГРМ. Действующие Правила безопасности систем газоснабжения в п. 5.5 определяют: "Замена газового оборудования выполняется по заявлению собственника (арендатора, нанимателя) к газораспределительному предприятию субъектом хозяйствования, который имеет разрешение на выполнение указанных работ, выданное центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику по вопросам надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде".