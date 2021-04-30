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Майже 350 клієнтів "Волиньгазу" вирішили замінити або встановити газове обладнання

Новость на русском → Волинська область, П'ятниця 30 квітня 2021 10:57
Майже 350 клієнтів "Волиньгазу" вирішили замінити або встановити газове обладнання Фото: 347 клієнтів "Волиньгазу" вирішили замінити або встановити газове обладнання (facebook.com infovlgas.com.ua)
Автор: РБК-Україна

Від початку року до одинадцяти 104.ua Клієнтських просторів звернулися 347 волинян із заявами щодо встановлення та заміни газового обладнання. За цей період в АТ "Волиньгаз" придбали близько 90 одиниць газового обладнання.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Алгоритм легальної заміни газового обладнання простий - потрібно звернутися із заявою до 104.ua Клієнтського простору, надати пакет документів і чекати на комплекс робіт з реконструкції. На всіх етапах вас консультуватиме персональний менеджер.

"Фахова заміна газового обладнання однією організацією дозволяє заощадити час і кошти. Клієнт один раз звертається до 104.ua Клієнтського простору, подає документи, а персональний менеджер контролює процес послуги з реконструкції. Клієнт у телефонному режимі завжди може поцікавитися станом виконання робіт та скоригувати час виконання робіт, відповідно до своїх планів", - зауважує менеджер 104.ua Клієнтського простору Ольга Руденко.

Для тривалої експлуатації обладнання, потрібно дбати про вчасне технічне обслуговування. Наразі у 104.ua Клієнтських просторах клієнти "Волиньгазу" можуть придбати необхідне газове обладнання від провідних виробників з гарантією та з подальшим технічним обслуговуванням. Також є можливість укласти договір на технічне обслуговування вже встановленого газового обладнання.

У компанії зазначають, що українське законодавство забороняє самостійно проводити заміну і ремонт газового обладнання. Щоб законно замінити газове обладнання споживачам обов’язково потрібно звертатися до оператора ГРМ. Чинні Правила безпеки систем газопостачання у п. 5.5 визначають: "Заміна газового обладнання виконується за заявою власника (орендаря, наймача) до газорозподільного підприємства суб’єктом господарювання, який має дозвіл на виконання зазначених робіт, виданий центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю".

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