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Уже 34. Еще одна страна подтвердила участие в саммите Крымской платформы

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Понедельник 09 августа 2021 17:11
Уже 34. Еще одна страна подтвердила участие в саммите Крымской платформы Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В саммите Крымской платформы примут участие по меньшей мере 34 страны. Еще одна страна Европейского союза подтвердила свое участие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter.

"Еще одна европейская страна только что подтвердила свое участие в саммите Крымской платформы 23 августа. Общее число участников возросло до 34. Платформа продолжает получать поддержку, и мы продолжаем работать над привлечением новых партнеров", - написал министр.

Ранее Кулеба заявлял, что Россия шантажом и угрозами пытается заставить глав государств отказаться от участия в саммите Крымской платформы.

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Крым Дмитрий Кулеба
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