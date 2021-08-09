Уже 34. Еще одна страна подтвердила участие в саммите Крымской платформы
Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
В саммите Крымской платформы примут участие по меньшей мере 34 страны. Еще одна страна Европейского союза подтвердила свое участие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter.
"Еще одна европейская страна только что подтвердила свое участие в саммите Крымской платформы 23 августа. Общее число участников возросло до 34. Платформа продолжает получать поддержку, и мы продолжаем работать над привлечением новых партнеров", - написал министр.
Ранее Кулеба заявлял, что Россия шантажом и угрозами пытается заставить глав государств отказаться от участия в саммите Крымской платформы.