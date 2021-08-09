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Вже 34. Ще одна країна підтвердила участь у саміті Кримської платформи

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Понеділок 09 серпня 2021 17:11
Вже 34. Ще одна країна підтвердила участь у саміті Кримської платформи Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У саміті Кримської платформи візьмуть участь щонайменше 34 країни. Ще одна країна Європейського Союзу підтвердила свою участь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби у Twitter.

"Ще одна європейська країна щойно підтвердила свою участь у саміті Кримської платформи 23 серпня. Загальна кількість учасників зросла до 34. Платформа продовжує отримувати підтримку, і ми продовжуємо працювати над залученням нових партнерів", - написав міністр.

Раніше Кулеба заявляв, що Росія шантажем і погрозами намагається змусити глав держав відмовитися від участі в саміті Кримської платформи.

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Крим Дмитро Кулеба
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