Вже 34. Ще одна країна підтвердила участь у саміті Кримської платформи
Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
У саміті Кримської платформи візьмуть участь щонайменше 34 країни. Ще одна країна Європейського Союзу підтвердила свою участь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби у Twitter.
"Ще одна європейська країна щойно підтвердила свою участь у саміті Кримської платформи 23 серпня. Загальна кількість учасників зросла до 34. Платформа продовжує отримувати підтримку, і ми продовжуємо працювати над залученням нових партнерів", - написав міністр.
Раніше Кулеба заявляв, що Росія шантажем і погрозами намагається змусити глав держав відмовитися від участі в саміті Кримської платформи.