За 33 тисячі доларів. У Британії  з’явився пам’ятник Греті Тунберг

В університеті Вінчестера у Британії з’явився пам’ятник шведській екоактивістці Греті Тунберг. Вона прославилась у 2019 році.

Установка пам'ятника коштувала понад 33 тисячі доларів. Це викликало невдоволення серед студентів, які вважають пам'ятник "марнославним проектом".

Водночас президент студентського союзу Вінчестера Меган Болл заявив, що Грета є "фантастичним зразком для наслідування для всіх, як людину, яка голосно та гордо каже про важливі глобальні проблеми".

Фото: instagram.com/rajatkhosla

Нагадаємо, що екологічна активістка Грета Тунберг прославилася на весь світ після емоційного виступу на кліматичному саміті ООН. Завдяки цьому виступу авторитетний журнал Time визнав Грету "людиною року".

Водночас в грудні 2019 року Грета Тунберг опинилася в центрі скандалу після поїздки в поїзді по Німеччині. Так, у своєму Twitter шведська активістка заявила, що їй довелося подорожувати по цій країні на підлозі поїзда ICE 74. На цей факт звернули увагу самі представники компанії-перевізника - німецького залізничного концерну Deutsche Bahn.