За 33 тисячі доларів. У Британії з’явився пам’ятник Греті Тунберг
В університеті Вінчестера у Британії з’явився пам’ятник шведській екоактивістці Греті Тунберг. Вона прославилась у 2019 році.
Про це повідомляє ВВС.
Установка пам'ятника коштувала понад 33 тисячі доларів. Це викликало невдоволення серед студентів, які вважають пам'ятник "марнославним проектом".
Водночас президент студентського союзу Вінчестера Меган Болл заявив, що Грета є "фантастичним зразком для наслідування для всіх, як людину, яка голосно та гордо каже про важливі глобальні проблеми".
Фото: instagram.com/rajatkhosla
Нагадаємо, що екологічна активістка Грета Тунберг прославилася на весь світ після емоційного виступу на кліматичному саміті ООН. Завдяки цьому виступу авторитетний журнал Time визнав Грету "людиною року".
Водночас в грудні 2019 року Грета Тунберг опинилася в центрі скандалу після поїздки в поїзді по Німеччині. Так, у своєму Twitter шведська активістка заявила, що їй довелося подорожувати по цій країні на підлозі поїзда ICE 74. На цей факт звернули увагу самі представники компанії-перевізника - німецького залізничного концерну Deutsche Bahn.