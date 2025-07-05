До +33 градусів і без опадів: якою буде погода 6 липня

За прогнозом синоптиків, температура повітря вночі коливатиметься від +11 до +16°, у південних регіонах буде тепліше - до +20°.

Вдень повітря прогріється до +25…+30°, а в Закарпатті та на півдні країни можливе підвищення до +33°. У північно-східних областях температура буде дещо нижчою - +21…+26°.

Вітер змінних напрямків, слабкий - 3-8 м/с.

Погода в Київській області та столиці

На Київщині також збережеться сонячна і суха погода. Очікується невелика хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

Температура в області вночі - +11…+16°, вдень - +25…+30°.

У Києві вночі очікується +14…+16°, вдень - +27…+29°.