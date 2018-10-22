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Всего 32% домохозяйств Ровенской области готовы к отопительному сезону

Новости » Энергетика    22.10.2018 - 15:42
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

Проверки состояния дымвентканалов проводят специализированные организации с государственным разрешением

Около 70% жилого фонда Ровенской области еще не готово к зиме. В домах до сих пор не проведены проверки состояния дымоходов, которые должны осуществить собственники, арендаторы или балансодержатели. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Ровногаз".

Проверки состояния дымвентканалов проводят специализированные организации с государственным разрешением. Они же предоставляют акты обследования, которые затем необходимо предоставить газораспределительной компании. Эти услуги оплачивают потребители газа.

"Проверка дымоходов в доме нужна не газовой компании, а потребителю газа. Поэтому будет семья в безопасности при пользовании газом, зависит от самих потребителей. Поскольку при неисправном дымоходе, самостоятельном вмешательстве в его конструкцию - опасные для человека продукты сгорания остаются в помещении", - отметил технический директор ПАО "Ровногаз" Александр Ганжа.

При неисправном дымоходе или вентканалі специализированная организация, которая проводила проверку, предоставляет соответствующий акт в газовую компанию. В этом случае, ПАО "Ровногаз" обязано прекратить газоснабжение в дом потребителя, чтобы избежать отравления людей угарным газом.

ПАО "Ровногаз" советует своим клиентам помимо обязательной проверки состояния дымоходов и вентканалов специализированными организациями также самостоятельно проверять тягу в дымоходах. За консультациями клиенты компании могут обратиться через личный кабинет на сайте 104, в контакт-центре ПАО "Ровногаз". Центры обслуживания клиентов по месту жительства.

Дымоходы отопительных печей, емкостных газовых водонагревателей и отопительных котлов, работающих сезонно надо проверять не реже чем раз в год (перед началом отопительного сезона). Дымоходы же приборов, которые работают круглый год – дважды в год (весной и осенью). Проверить дымоходы и получить акт о их пригодности перед началом отопительного сезона имеют все домовладения с отопительными приборами.

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