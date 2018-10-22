Всього 32% домогосподарств Рівненської області готові до опалювального сезону

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Перевірки стану димвентканалів проводять спеціалізовані організації з державним дозволом

Близько 70% житлового фонду Рівненської області ще не готово до зими. В будинках досі не проведені перевірки стану димоходів, які мають здійснити власники, орендарі або балансоутримувачі. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Рівнегаз".

Перевірки стану димвентканалів проводять спеціалізовані організації з державним дозволом. Вони ж надають акти обстеження, які потім необхідно надати газорозподільній компанії. Ці послуги оплачують споживачі газу.

"Перевірка димоходів в будинку потрібна не газовій компанії, а споживачу газу. Тому чи буде родина у безпеці при користуванні газом, залежить від самих споживачів. Оскільки при несправному димарі, самостійному втручанні в його конструкцію- небезпечні для людини продукти згоряння залишаються у приміщенні", - зазначив технічний директор ПАТ "Рівнегаз" Олександр Ганжа.

При несправному димоході або вентканалі спеціалізована організація, яка проводила перевірку, надає відповідний акт в газову компанію. В цьому випадку, ПАТ "Рівнегаз" зобов’язаний припинити газопостачання в будинок споживача, аби уникнути отруєння людей чадним газом.

ПАТ "Рівнегаз" радить своїм клієнтам крім обов’язкової перевірки стану димоходів та вентканалів спеціалізованими організаціями також самостійно перевіряти тягу в димарях. За консультаціями клієнти компанії можуть звернутися через особистий кабінет на сайті 104, в контакт центрі ПАТ "Рівнегаз". Центри обслуговування клієнтів за місцем проживання.

Димоходи опалювальних печей, ємкісних газових водонагрівачів і опалювальних котлів, які працюють сезонно треба перевіряти не рідше ніж раз на рік (перед початком опалювального сезону). Димоходи ж приладів, які працюють цілий рік – двічі на рік (навесні й восени). Перевірити димоходи та отримати акт про їх придатність перед початком опалювального сезону мають всі домоволодіння з опалювальними приладами.