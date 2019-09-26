Почти 300 тыс. потребители задолжали "Хмельницкгаз Сбыту" за газ

Задолженность клиентов-потребителей газа перед ООО "Хмельницкгаз Сбыт" превысила 370 млн гривен. Однако по сравнению с началом года долги подолян уменьшились на 40%. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Снижение долгов в компании связывают с сезонным уменьшением объемов потребления и снижением цены газа. Однако еще почти 300 тыс. подолян не оплатили за предоставленные услуги по газоснабжению и рискуют остаться без голубого топлива.

По словам пресс-службы, сейчас от состояния расчетов потребителей за использованный газ зависит стабильность газоснабжения региона. Ведь полученными средствами "Хмельницкгаз Сбыт" рассчитывается с оптовым поставщиком НАК "Нафтогаз Украины" и другими участниками рынка.

"Уже через несколько недель начало отопительного периода, когда у клиентов возрастут текущие расходы за потребленный газ. Поэтому предлагаем должникам, в том числе и получателям субсидий, погасить долги, а в случае необходимости заключить с нами договор на реструктуризацию долгов. Ведь оплата частями позволит рассчитаться за потребленный газ и избежать отключения от газоснабжения", - сказал директор "Хмельницкгаз Сбыта" Андрей Левицкий.

В пресс-службе подчеркнули, что возможность оформить договор реструктуризации – это предложение взаимопонимания и сотрудничества между клиентами и газоснабжающей организацией. Он дает возможность для потребителей посильно и равными частями погасить долг за использованный природный газ. Кроме того, имея договор реструктуризации задолженности, потребители могут обращаться в управление социальной защиты населения для оформления государственной помощи.

"Для заключения договора реструктуризации долга, клиентам необходимо обратиться в ООО "Хмельницкгаз Сбыт" по месту жительства. Потребитель должен предоставить следующие документы: паспорт собственника (или лица, заключившего заявление присоединении к условиям типового договора на поставку природного газа), справку о присвоении идентификационного кода, справку, что подтверждает неплатежеспособность потребителя и членов его семьи", - говорится в сообщении.

"Хмельницкгаз Сбыт" призывает потребителей газа Хмельницкой области не тянуть с расчетами за газ

"С начала года прекращено газоснабжение более 2 тыс. подолян, сумма долга которых составила более 13 млн гривен. Поэтому ООО "Хмельницкгаз Сбыт" обращается с просьбой: до наступления холодов найти возможность и оплатить долги, чтобы обеспечить свои семьи теплом и комфортом в отопительный период", - говорится в сообщении.