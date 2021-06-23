Почти 300 нарушений: ОБСЕ сообщила о массовых взрывах на Донбассе и обстрелах

Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе насчитали почти 300 нарушений на Донбассе 21 июня. При этом, в Донецкой области часто гремели взрывы, а в Луганской - обстрелы из крупнокалиберных пулеметов.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 22 июня.

Всего ОБСЕ зафиксировала 290 нарушений режима прекращения огня. При этом большая часть обстрелов и взрывов произошла в Донецкой области - 254. Также в Донецкой области произошло немало взрывов за 21 июня. Всего их 117: 115 неизвестного происхождения и 2 разрыва боеприпасов.

По данным ОБСЕ, большинство нарушений режима прекращения огня произошли в районе Донецкой фильтровальной станции. Также неспокойно было в районе Ясиноватой. Там наблюдатели слышали 64 очереди из крупнокалиберных пулеметов.

В Луганской области ОБСЕ зафиксировала 36 нарушений режима прекращения огня, в том числе 17 взрывов неопределенного происхождения.

Все эти нарушения зафиксированны в районе Попасной. Там наблюдатели слышали 19 очередей из крупнокалиберных пулеметов и многочисленные взрывы.