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Майже 300 порушень: ОБСЄ повідомила про масові вибухи на Донбасі та обстріли

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Україна, Середа 23 червня 2021 02:53
Майже 300 порушень: ОБСЄ повідомила про масові вибухи на Донбасі та обстріли Фото: ОБСЄ на Донбасі зафіксувала 290 порушень (twitter.com/osce_smm)
Автор: Наталья Скороход

Спостерігачі Організації з безпеки та співробітництва в Європі нарахували майже 300 порушень на Донбасі 21 червня. При цьому, в Донецькій області частіше гриміли вибухи, а в Луганській - обстріли з великокаліберних кулеметів.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 22 червня.

Всього ОБСЄ зафіксувала 290 порушень режиму припинення вогню. При цьому велика частина обстрілів і вибухів сталася в Донецькій області - 254. Також у Донецькій області сталося чимало вибухів за 21 червня. Всього їх 117: 115 невідомого походження і 2 розриви боєприпасів.

За даними ОБСЄ, більшість порушень режиму припинення вогню сталися в районі Донецької фільтрувальної станції. Також неспокійно було в районі Ясинуватої. Там спостерігачі чули 64 черги з великокаліберних кулеметів.

У Луганській області ОБСЄ зафіксувала 36 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 17 вибухів невизначеного походження.

Всі ці порушення зафіксовані в районі Попасної. Там спостерігачі чули 19 черг з великокаліберних кулеметів і численні вибухи.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі підірвалися на своїх же мінах. В результаті мінування територій деякі з них загинули, частина отримала поранення.

Раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі продовжують порушувати тишу. Застосовують гранатомети, кулемети й безпілотники.

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