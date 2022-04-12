300 израильских врачей помогают жителям пострадавших регионов

Израильские врачи каждый день оказывают медицинскую помощь людям в городах, пострадавшим от российской агрессии. Мобильные бригады едут в те точки, где люди лишены доступа к медицине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на организатора гуманитарного проекта "Фрида", представителя Первого медицинского центра Тель-Авива Романа Гольдмана.

По его словам, каждый день доктора оказывают помощь порядка 400 жителям пострадавших регионов. Чаще всего это люди с проблемами сердца, повышенным уровнем сахара, гипертонией.

"У многих травмы. И все эти люди нуждаются в консультации специалистов. Более того, у людей банально нет обезболивающих или таблетки от давления", - отмечает он.

Сейчас врачи сосредоточены над тем, чтобы оказать максимально быструю мобильную помощь. Две специально оборудованные машины скорой помощи стали пунктами приема больных.

"В скором времени прибудут еще три автомобиля, благодаря которым можно будет предоставить лечение еще большему количеству людей. Тем, кто нуждается в госпитализации - гуманитарная миссия помогает с эвакуацией в стационарные больницы", - рассказывает Марк Невяжский, представитель Украинско-израильской независимой ассоциации (UIIA).

Всего в проекте задействованы 300 израильских врачей. Это специалисты высшей категории, которые во время войны в Украине стали волонтерами. Кроме того, сейчас к миссии присоединились десятки украинских врачей.

Напомним, гуманитарный проект стартовал в марта и его реализация проходит совместно с еврейской общиной, при поддержке главного раввина Украины Моше Реувен Асмана и Украинско-израильской независимой ассоциации (UIIA).