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30 мая: праздники и важные события на этот день

STYLERLIFE        30.05.2018 - 00:05
Фото: 30 мая - праздники дня (pixabay.com/freephotocc)
Фото: 30 мая - праздники дня (pixabay.com/freephotocc)

30 мая 2018 года отмечается Международный день феминизма, а католическая церковь почитает память Жанны д'Арк

Все праздники 30 мая 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

30 мая: какой сегодня праздник и памятные даты

 

30 мая под эгидой ВОЗ проводится Всемирный день борьбы против астмы и аллергии, главная цель которого – привлечение внимания людей к этим важным проблемам.

Также 30 мая отмечается Международный день феминизма, символизирующий борьбу женщин с гендерным неравенством.

Также сегодня отмечается несколько национальных дат. К примеру, 30 мая – это Весенний выходной в Великобритании. Америка отмечает День поминовения. А Перу празднует Национальный День картофеля.

Католическая церковь 30 мая чтит память святой Жанны д’Арк, покровительницы всех военных и спасительницы Франции.

В народе 30 мая отмечается день Евдокии Свистуньи и Андроника. В этот день окучивали картошку и звали дожди.

Приметы дня:

  • какая погода на Евдокию, таким будет и все лето;
  • если новолуние на дождливую Евдокию – лето будет мокрым;
  • а если дует северный ветер — к холодному лету.

30 мая отмечается День ЕвдокииФото: 30 мая отмечается День Евдокии (pixabay.com/stevepb)

30 мая: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1431 году была сожжена на костре Жанна д’Арк.

В 1594 году впервые в Персию прибыло русское посольство во главе с князем А. Звенигородским.

В 1876 году император Александр II издал Эмский указ, ограничивающий использование и преподавание украинского языка.

В 1886 году в Российской Империи отменена подушная подать.

В 1896 в Америке официально зафиксировано первое в истории ДТП.

30 мая: в этот день родились

В 1846 году – Карл Фаберже, известный российский ювелир.

В 1887 году – Александр Архипенко, украинский скульптор, пионер кубистской скульптуры.

В 1934 году – Алексей Леонов, советский космонавт, впервые вышедший в открытый космос.

В 1937 году – Александр Демьяненко, советский киноактер, известный ролью Шурика.

В 1957 году – Оксана Билозир, украинская певица и политик.

30 мая: в этот день умерли

В 1431 году – Жанна д’Арк национальная героиня Франции сожжена на костре.

В 1640 году – Питер Рубенс, фламандский художник.

В 1778 году – Вольтер, известный французский философ и писатель.

В 1918 году – Георгий Плеханов, русский публицист и политический деятель.

В 1960 году – Борис Пастернак русский и советский поэт и писатель.

Именинники 30 мая

Сегодня именины празднуют: Адриан, Афанасий, Давид, Евдокия, Ефросиния, Степан, Юния.

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Теги: события, праздники
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