30 июня: праздники и важные события на этот день

30 июня 2018 года в народном календаре отмечается Мануил. По примете, сегодня солнце весь день будто бы стоит в зените
Все праздники 30 июня 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.
Сегодня в мире отмечается Международный день астероида, который призван информировать людей об опасности этого космического явления. День был провозглашен ООН в 2016 году в память о Тугусском метеорите.
В народе 30 июня почитаются Мануйло и Савелий или Солнцестой. Считалось, что в этот период солнце замирает в зените, а травы начинают буйно расти. Также люди боялись разгула нечистой силы. Приметы дня:
Фото: 30 июня - народный праздник Мануила Солнцестоя (pixabay.com/Free-Photos)
В 1889 году был основан Межпарламентский союз.
В 1894 году в открыт символ Лондона разводной Тауэрский мост.
В 1908 году в Сибири упал Тунгусский метеорит.
В 1910 году завершена прокладка телефонного кабеля между Европой и Южной Америкой.
В 1947 году в Германии начало работу украинское Научное общество имени Т. Шевченко.
В 1991 году создан Национальный меджлис крымских татар.
В 1992 году принят закон о разделении полномочий между государственными органами Украины и АР Крым.
В 1997 году в Англии опубликована первая книга о Гарри Поттере.
В 1891 году – Стэнли Спенсер, английский живописец.
В 1907 году – Роман Шухевич, украинский политический деятель, глава УПА.
В 1966 году – Майк Тайсон, американский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе.
В 1985 году – Майкл Фелпс, знаменитый американский пловец, 23-кратный олимпийский чемпион.
В 1966 году – Нино Фарина, итальянский автогонщик, первый чемпион мира "Формулы-1".
В 1989 году – Ростислав Плятт, советский актер театра и кино.
В 1995 году – Гавриил Троепольский советский писатель, автор "Белый Бим Черное ухо".
В 1995 году – Назарий Яремчук, украинский эстрадный певец.
В 2001 году – Чет Аткинс, американский гитарист.
Сегодня свои именины отмечают: Иосиф, Кирилл, Максим, Никита, Пелагея, Савелий.
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