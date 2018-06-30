30 июня: праздники и важные события на этот день

30 июня 2018 года в народном календаре отмечается Мануил. По примете, сегодня солнце весь день будто бы стоит в зените

Все праздники 30 июня 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

30 июня: какой сегодня праздник и памятные даты

Сегодня в мире отмечается Международный день астероида, который призван информировать людей об опасности этого космического явления. День был провозглашен ООН в 2016 году в память о Тугусском метеорите.

В народе 30 июня почитаются Мануйло и Савелий или Солнцестой. Считалось, что в этот период солнце замирает в зените, а травы начинают буйно расти. Также люди боялись разгула нечистой силы. Приметы дня:

яркий восход солнца – к богатому урожаю;

вечерняя радуга на солнцестой предвещает хорошую погоду;

красный закат – к сильным ветрам и ненастной погоде.

Фото: 30 июня - народный праздник Мануила Солнцестоя (pixabay.com/Free-Photos)

30 июня: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1889 году был основан Межпарламентский союз.

В 1894 году в открыт символ Лондона разводной Тауэрский мост.

В 1908 году в Сибири упал Тунгусский метеорит.

В 1910 году завершена прокладка телефонного кабеля между Европой и Южной Америкой.

В 1947 году в Германии начало работу украинское Научное общество имени Т. Шевченко.

В 1991 году создан Национальный меджлис крымских татар.

В 1992 году принят закон о разделении полномочий между государственными органами Украины и АР Крым.

В 1997 году в Англии опубликована первая книга о Гарри Поттере.

30 июня: в этот день родились

В 1891 году – Стэнли Спенсер, английский живописец.

В 1907 году – Роман Шухевич, украинский политический деятель, глава УПА.

В 1966 году – Майк Тайсон, американский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе.

В 1985 году – Майкл Фелпс, знаменитый американский пловец, 23-кратный олимпийский чемпион.

30 июня: в этот день умерли

В 1966 году – Нино Фарина, итальянский автогонщик, первый чемпион мира "Формулы-1".

В 1989 году – Ростислав Плятт, советский актер театра и кино.

В 1995 году – Гавриил Троепольский советский писатель, автор "Белый Бим Черное ухо".

В 1995 году – Назарий Яремчук, украинский эстрадный певец.

В 2001 году – Чет Аткинс, американский гитарист.

Именинники 30 июня

Сегодня свои именины отмечают: Иосиф, Кирилл, Максим, Никита, Пелагея, Савелий.

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