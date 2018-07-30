30 июля: праздники и важные события на этот день

30 июля отмечают Международный день дружбы и Всемирный день борьбы с торговлей людьми.
Все праздники 30 июля 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.
Сегодня мир отмечает целых два праздника, проводимых под эгидой ООН. Это Международный день дружбы, а также Всемирный день борьбы с торговлей людьми.
В народе 30 июля чествуются Марина с Лазарем. Считалось, что это время молний и зарниц на небе. Главная примета: если на Марину Лазоревую вспыхивают молнии без грома – это к пожарам и ненастью.
В 1502 году состоялась первая встреча мореплавателя Христофора Колумба с народом майя.
В 1768 году стартовало первое кругосветное путешествие капитана Джеймса Кука.
В 1792 году в Париже впервые прозвучала "Марсельеза", ставшая впоследствии национальным гимном Франции.
В 1895 году во Львове открылся этнографический музей.
В 1898 году – день рождения кукурузных хлопьев.
В 1924 году в Украине утвержден Гражданско-процессуальный кодекс.
В 1944 году в Украине начата борьба с детской беспризорностью.
В 1984 году телеканал NBC начал показ сериала "Санта-Барбара".
В 1654 году – князь Борис Голицын, русский государственный деятель, сподвижник Петра I.
В 1863 году – Генри Форд, американский промышленник, основатель одноименной автомобильной компании.
В 1936 году – Бадди Гай, американский блюзовый музыкант.
В 1947 году – Арнольд Шварценеггер, американский киноактер, культурист, политик.
В 1948 году – Жан Рено, французский актер.
В 1969 году – Саймон Бейкер, американский актер.
В 1970 году – Кристофер Нолан, известный американский режиссер.
В 1898 году – Отто фон Бисмарк, немецкий государственный деятель.
В 1994 году – Евгений Клячкин, советский музыкант, автор-исполнитель.
В 2007 году – Микеланджело Антониони, итальянский режиссер.
В 2010 году – Николай Мозговой, украинский певец, композитор-песенник.
Сегодня свои именины отмечают: Вероника, Лазарь, Леонид, Маргарита, Марина.