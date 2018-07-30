30 июля: праздники и важные события на этот день

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30 июля отмечают Международный день дружбы и Всемирный день борьбы с торговлей людьми.

Все праздники 30 июля 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

30 июля: какой сегодня праздник и памятные даты

Сегодня мир отмечает целых два праздника, проводимых под эгидой ООН. Это Международный день дружбы, а также Всемирный день борьбы с торговлей людьми.

В народе 30 июля чествуются Марина с Лазарем. Считалось, что это время молний и зарниц на небе. Главная примета: если на Марину Лазоревую вспыхивают молнии без грома – это к пожарам и ненастью.

Значимые события в Украине и мире в разные годы

В 1502 году состоялась первая встреча мореплавателя Христофора Колумба с народом майя.

В 1768 году стартовало первое кругосветное путешествие капитана Джеймса Кука.

В 1792 году в Париже впервые прозвучала "Марсельеза", ставшая впоследствии национальным гимном Франции.

В 1895 году во Львове открылся этнографический музей.

В 1898 году – день рождения кукурузных хлопьев.

В 1924 году в Украине утвержден Гражданско-процессуальный кодекс.

В 1944 году в Украине начата борьба с детской беспризорностью.

В 1984 году телеканал NBC начал показ сериала "Санта-Барбара".

В этот день родились

В 1654 году – князь Борис Голицын, русский государственный деятель, сподвижник Петра I.

В 1863 году – Генри Форд, американский промышленник, основатель одноименной автомобильной компании.

В 1936 году – Бадди Гай, американский блюзовый музыкант.

В 1947 году – Арнольд Шварценеггер, американский киноактер, культурист, политик.

В 1948 году – Жан Рено, французский актер.

В 1969 году – Саймон Бейкер, американский актер.

В 1970 году – Кристофер Нолан, известный американский режиссер.

В этот день умерли

В 1898 году – Отто фон Бисмарк, немецкий государственный деятель.

В 1994 году – Евгений Клячкин, советский музыкант, автор-исполнитель.

В 2007 году – Микеланджело Антониони, итальянский режиссер.

В 2010 году – Николай Мозговой, украинский певец, композитор-песенник.

Именинники 30 июля

Сегодня свои именины отмечают: Вероника, Лазарь, Леонид, Маргарита, Марина.