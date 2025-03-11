30 днів тиші. Про що домовилися США та Україна на переговорах у Саудівській Аравії і що далі

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Про що домовилися на зустрічі в Джидді

Переговори української та американської делегацій у саудівській Джидді тривали майже 8 годин. Після завершення зустрічі Офіс президента України опублікував спільну заяву учасників. У ній обидві сторони підтвердили, що прийшов час розпочати процес встановлення тривалого миру.

"Сполучені Штати та Україна зробили важливі кроки на шляху до відновлення надійного миру в Україні", - йдеться у заяві.

Делегації узгодили наступні питання:

Припинення вогню на 30 днів

У комюніке за підсумками зустрічі вказано, що Україна прийняла пропозицію США щодо 30-денного режиму припинення вогню з можливістю його продовження.

Водночас реалізація домовленості залежатиме від взаємного виконання зобов’язань Росією. США мають донести до відома РФ, що взаємність з її боку є ключем до досягнення миру.

Відновлення безпекової підтримки

США поновлять надання військової допомоги Україні та обмін розвідувальними даними, які було поставлено на "паузу" після напруженої дискусії у Вашингтоні 28 лютого між президентом України Володимиром Зеленським та лідером Білого дому Дональдом Трампом.

"Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні", - наголошується в заяві сторін.

Гуманітарні ініціативи

Представники США та України під час зустрічі в Джидді сьогодні також обговорили низку гуманітарних ініціатив: обмін військовополоненими, звільнення цивільних осіб, повернення примусово переміщених українських дітей.

Розв'язання цих питань є частиною мирного процесу, зокрема під час режиму припинення вогню.

Досягнення стійкого миру

Команди обох країн сформують переговорні групи та мають негайно розпочати консультації для забезпечення довгострокової безпеки України. США зобов’язалися донести ці пропозиції до Росії, а Україна наголосила на важливості залучення європейських партнерів до мирного процесу.

Угода про копалини

Наприкінці заяви йдеться про майбутнє угоди щодо корисних копалин, яку планували укласти ще 28 лютого. Зазначено, що президенти України та США домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України, щоб зміцнити економіку України та гарантувати довгострокове процвітання й безпеку України.

Заяви сторін

Учасники делегацій зробили низку заяв щодо результатів сьогоднішньої зустрічі.

Україна

Президент України Володимир Зеленський: "Україна погодилася на припинення вогню, тепер свою готовність має показати РФ"

Під час вечірнього звернення Володимир Зеленський розповів, що США запропонували встановити 30-денне припинення вогню, яке має охопити не лише ракетні та дронові атаки, а й бойові дії на всій лінії фронту. Україна погодилася, але тепер ключовим завданням для Штатів стане переконання Росії підтримати це рішення.

Президент підкреслив, що у разі дотримання 30-денного режиму тиші Київ разом із партнерами зможе підготувати робочі документи, які гарантуватимуть тривалий мир і безпеку.

"Україна готова до миру. Свою готовність припиняти війну чи продовжувати війну повинні показати і в Росії. Настав час для повної правди", - підсумував Зеленський.

Керівник ОП Андрій Єрмак. Переговори про припинення вогню стартують наступного тижня

Як розповів очільник української делегації в Джидді, керівник ОП Андрій Єрмак, делегації домовилися, що наступного тижня команди країн почнуть говорити про всі деталі припинення вогню на технічному експертному рівні.

"Ми говорили сьогодні як партнери і як друзі, говорили про те, що справедливо, про ситуацію на полі бою. Була партнерська розмова двох країн, з країною яка дійсно хоче зробити все можливе, щоб допомогти нам принести справедливий мир. Для них важлива наша думка, наша позиція", - розповів Єрмак.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга: "Переговори України та США стали кроком на випередження"

Очільник МЗС України зазначив, що у спільній заяві за підсумкам зустрічі Україна та США зробили крок на випередження, який доводить, що Україна готова просуватися на шляху до справедливого завершення війни.

Сибіга пояснив, що домовленість про тимчасове припинення вогню почне діяти лише в разі згоди на неї РФ.

"Чому важливе саме таке тимчасове припинення вогню - бо це у жодному разі не про заморожений конфлікт. Йдеться лише про спробу почати шлях до завершення війни в справедливий спосіб. Це також крок, який демонструє, хто насправді зацікавлений в мирі", - зауважив міністр.

Андрій Сибіга також звернув увагу, що в підсумковій заяві йдеться про домовленість президентів України та США про підписання угоди щодо мінеральних ресурсів з подальшими гарантіями Штатів щодо довгострокового процвітання та безпеки України. "Це те, чого прагнула українська сторона", - наголосив голова МЗС.

США

Президент США Дональд Трамп. Знов запросив Зеленського до Білого дому

Реагуючи на завершення переговорів у Джидді очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що запросить українського президента Володимира Зеленського повернутися до Білого дому після його минулого візиту 28 лютого.

"Україна погодилась на припинення вогню нещодавно. Тепер нам треба звернутись до Росії, і я сподіваюсь, що президент Путін погодиться на це також, і ми почнемо... Я думаю, є велика різниця між останнім візитом (Зеленського, - ред.) до Овального кабінету, це повне припинення вогню, на яке погодилась Україна, і сподіваюсь, Росія погодиться теж", - висловив сподівання Трамп.

Американський президент зазначив, що "США збираються зустрітися з Росією або сьогодні, або завтра".

"Якщо Росія погодиться (на припинення вогню, - ред.), це буде чудово, якщо ні - то це триватиме, і купа людей буде гинути далі", - додав він.

За словами Трампа, він збирається поговорити з лідером Кремля Володимиром Путіним, ймовірно, вже цього тижня.

"Я поговорю з Путіним, так... Для танго треба двоє. Сподіваюся, він також погодиться (на припинення вогню, - ред.), і це буде 75% всього шляху. Решта - це узгодження документу, обговрення позицій на землі тощо", - сказав вглава Білого дому.

Державний секретар США Марко Рубіо: "Тепер м'яч на стороні Росії"

Очільник Державного департаменту США Марко Рубіо, який брав участь у переговорах, заявив, що Україна та США зробили "позитивний крок" під час сьогоднішніх переговорів, і висловив сподівання, що Росія відповість взаємністю.

"Найперший жест доброї волі, який ми могли б побачити від Росії - взяти українську пропозицію (про припинення вогню - ред.) і відповісти на неї "так", - заявив Рубіо.

Радник з нацбезпеки президента США Майк Волц: "Ми перейшли від обговорень"чи війна має закінчитись" до обговорень"як війна має закінчитись"

На брифінгу після переговорів Волц заявив, що Україна поділяє погляди Трампа щодо миру та надала "дуже конкретні пропозиції" щодо завершення війни.

"Не тільки пристаючи на нашу пропозицію щодо повного припинення вогню, деталі щодо якого є в нашій спільній заяві, ми також обговорювали подальші деталі того, як ця війна має закінчитись, які види гарантій вони повинні мати для їхньої довготривалої безпеки та процвітання", - зазначив він.

Волц на брифінгу також відповів на питання про те, яким чином українська пропозиція про перемир'я на морі та в повітрі перетворилась на американську пропозицію щодо повного перемир'я: "Президент Трамп дав усім чітко зрозуміти: припинитися мають УСІ бойові дії".

Крім того, Майк Волц анонсував свою зустріч з представником РФ. Також відомо, що держсекретар США Марко Рубіо матиме переговори із міністрами закордонних справ "Великої сімки" в наступні пару днів, а генсек НАТО Марк Рютте в четвер буде з візитом у Білому домі.

Чого чекати після переговорів

Виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов в коментарі РБК-Україна пояснив, чого варто чекати далі після переговорів у Саудівській Аравії.

"Це тільки початок і важливо, що відзначили про те, що Україна самозахищається, що Україна веде боротьбу. Бо з огляду на певні заяви частини республіканців, які представляють MAGA, здавалося, в Сполучених Штатах це вже ставлять під сумнів", - сказав Леонов.

За його словами, важливо, що сторони і зазначили про можливість припинення вогню на 30 днів і з подальшим продовженням. Як випливає із заяви, без попередніх умов. Адже раніше Росія висувала вимогу - починати перемир'я, тільки за умов виконання її вимог. Тож надалі США мають отримати відповідь від РФ.

"Не дарма з'явилися чутки, що Стів Віткофф може полетіти в Москву 13 березня. Скоріш за все, він буде і доносити, і говорити про подальші кроки", - зазначив Леонов.

Водночас, зустріч Трампа і Путіна можлива лише якщо буде напрацьовано масштабніші домовленості.

"Я переконаний, що зустріч Трампа з Путіним має відбутися сам на сам, коли вже буде зрозуміло, якою буде ця угода, яку треба підписати. коли буде зрозуміло, що Росія готова на певний формат припинення вогню. Бо для Трампа важлива зустріч як для переможця - показати, що він чогось досяг. Якщо це буде просто зустріч для того, щоб просто зустрітися, вочевидь його не зрозуміють в Сполучених Штатах", - зазначив експерт.

Важливо, що Україна продемонструвала налаштованість на конструктив, спростовуючи звинувачення Трампа на адресу Зеленського, що той нібито "не хоче миру".

"Вочевидь, Дональду Трампу потрібно щось швидке. І припинити вогонь - це якраз те швидке, що може статися. І якщо вже Росія буде відмовлятися, то тоді саме Росія буде відповідати за неготовність і небажання розпочати мирний процес", - заявив Леонов.

У свою чергу, нормалізація відносин з Україною буде залежати від відповіді з боку Росії та від реакції президента США особисто.

"Найголовніший знак - це має бути відновлення повного обміну розвідданими, відновлення допомоги і подальші кроки до підписання угоди про корисні копалини. Тут поки що не зрозуміло, в якому обсязі, тобто все сказано в загальних фразах. Вочевидь, це буде вирішуватися по реакції Росії і по реакції Дональда Трампа. Бо зараз це все виглядає відкладеним на майбутнє. Крім того, що має відбутися припинення вогню на 30 днів", - сказав Леонов.

При підготовці використовувалися: текст заяви за підсумками зустрічі на сайті ОП, заяви учасників переговорів на брифінгу, допис очільника МЗС Андрія Сибіги в Facebook, вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського, заяви Дональда Трампа, публікація SkyNews, коментар для РБК-Україна виконавчого директора центру "Пента" Олександра Леонова.