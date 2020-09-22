Почти 3 тысячи домохозяйств Житомирской области могут потерять субсидию

Газовая труба (kmu.gov.ua)

В Житомирской области почти 3 тысячи домохозяйств могут потерять субсидию из-за долгов за газ. Потребители, которые не погасят задолженность за голубое топливо до 1 октября, могут быть лишены органами социальной защиты населения права на субсидию на ближайший отопительный сезон.

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Житомиргаз Сбыт".

В компании напоминают, что согласно Положению о порядке назначения жилищных субсидий, в случае имеющейся просроченной свыше 3 месяцев задолженности за потребленный газ, общая сумма которой превышает 340 гривен, – жилищная субсидия на следующий сезон назначаться не будет.

"Уже в октябре "Житомиргаз Сбыт" будет передавать в органы социальной защиты населения информацию о наличии задолженности за потребленный газ потребителями, претендующих на получение материальной компенсации от государства на оплату коммунальных услуг. Теперь из-за задолженности за энергоресурс 3% клиентов-субсидиантов могут потерять право на субсидию", – отметила директор ООО "Житомиргаз Сбыт" Елена Благодарская.

В пресс-службе отметили, что в отопительном сезоне 2019-2020 годов 97677 клиентов предприятия получали от государства помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг. При этом, по состоянию на конец августа 2020 года, 2928 задолжали за потребленный газ на общую сумму свыше 3 млн гривен.

"На время карантина "Житомиргаз Сбыт" не применяет штрафные санкции за просрочку оплаты за потребленный газ, а также не прекращает поставки газа должникам. Однако имеющийся долг может быть основанием для отмены субсидии. Напоминаем, что клиенты "Житомиргаз Сбыта" имеют возможность оплатить счета за газ дистанционно через онлайн сервисы: Личный кабинет на портале 104.ua, мобильные приложения для Android и iOS, вайбер и телеграмм боты", - говорится в сообщении.