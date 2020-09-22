Майже 3 тисячі домогосподарств Житомирської області можуть втратити субсидію

Газова труба (kmu.gov.ua)

У Житомирській області майже 3 тисячі домогосподарств можуть втратити субсидію через борги за газ. Споживачі, які не погасять заборгованість за блакитне паливо до 1 жовтня, можуть бути позбавлені органами соціального захисту населення права на субсидію на найближчий опалювальний сезон.

Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Житомиргаз Збут".

У компанії нагадують, що згідно з Положенням про порядок призначення житлових субсидій, у випадку наявної простроченої понад 3 місяці заборгованості за спожитий газ, загальна сума якої перевищує 340 гривень, – житлова субсидія на наступний сезон призначатися не буде.

"Вже у жовтні "Житомиргаз Збут" передаватиме до органів соціального захисту населення інформацію щодо наявності заборгованості за спожитий газ споживачами, котрі претендують на отримання матеріальної компенсації від держави на оплату комунальних послуг. Наразі через заборгованість за енергоресурс 3% клієнтів-субсидіантів можуть втратити право на субсидію", – зазначила директор ТОВ "Житомиргаз Збут" Олена Благодарська.

У прес-службі зазначили, що в опалювальному сезоні 2019-2020 років 97677 клієнтів підприємства отримували від держави допомогу на оплату житлово-комунальних послуг. При цьому, станом на кінець серпня 2020 року, 2928 боргують за спожитий газ на загальну суму понад 3 млн гривень.

"На час карантину "Житомиргаз Збут" не застосовує штрафні санкції за прострочення оплати за спожитий газ, а також не припиняє поставки газу боржникам. Однак наявний борг може бути підставою для скасування субсидії. Нагадуємо, що клієнти "Житомиргаз Збуту" мають можливість оплатити рахунки за газ дистанційно через онлайн сервіси: Особистий кабінет на порталі 104.ua, мобільні додатки для Android та iOS, вайбер та телеграм боти", - йдеться у повідомленні.