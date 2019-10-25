Почти 3 тыс. жителей Ровенской области могут онлайн управлять запасом "акционного" газа

Иллюстративное фото (УНИАН)

Акционная цена газа составляет 5,99 грн за куб.м

2 700 клиентов "Ровногаз Сбыта", которые в августе и сентябре приобрели газ по летним ценам по акции "Твоя энергонезависимость", с 15 октября получили возможность управлять запасом газа через Личный кабинет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отмечается, с 15 октября заработало инновационное решение, которое позволяет потребителям выгодно использовать купленный зимний запас газа в рамках акции "Твоя энергонезависимость".

В Ровенской области количество таких потребителей составляет более 2700 человек. Они могут в онлайн-режиме выбрать период, в который будут использовать газ из запаса, а также его долю в общем объеме потребления. Те клиенты, которые воздержатся от заявок на управление, воспользуются обычными условиями акции: по умолчанию получат газ из запаса в те месяцы, когда его цена окажется ниже цены ПСО, установленной для прочих потребителей. По условиям акции если цена газа на общих условиях ПСО ниже, то потребитель получает газ по меньшей цене. Потребленный газ оплачивается по цене ПСО, а запас хранится.

Сейчас возможности расширились, и клиенты ООО “Ровногаз Сбыта” могут самостоятельно выбрать удобный вариант.

"Потребители могут выбирать самостоятельно использовать акционный газ или платить по цене, установленной на этот месяц на общих условиях ПСО. Такая возможность создана для тех, кто желает использовать акционный газ, хотя его цена несколько выше", - сказал директор “Ровногаз Сбыта” Леонид Кошельник.

Для этого в Личном кабинете на 104.uа достаточно заказать на текущий месяц необходимый объем газа из приобретенного запаса. Для этого в заявке надо указать долю газа в процентах, ведь при заказе необходимого объема на месяц не всегда можно использовать полностью весь газ с точностью до кубического метра. Следовательно, могут быть неувязки при расчетах, что грозит нарушением Кодекса ГРМ, и применением более высокой цены, по сравнению с акционной. Компромиссным решением стало использование именно процентного расчета. Поэтому в заявке следует указать долю от общего потребления в текущем месяце, которую надо «закрыть» поставками акционного газа.

Потребители, которые не зарегистрированы в Личном кабинете, могут оформить заявку в ЦОК компании, адреса которых указаны на ее сайте.

Срок подачи заявки до конца месяца потребления газа. В случае возникновения вопросов необходимо обратиться в контакт-центр по тел: (0362) 48-90-04.

Акционная цена газа составляет 5,99 грн за куб.м, и не учитывает стоимость доставки. Использовать приобретенный газ следует в отопительный период, то есть с 1 октября 2019 года до 31 марта 2020 года.