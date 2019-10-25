Майже 3 тис. мешканців Рівненської області можуть онлайн керувати запасом "акційного" газу

Ілюстративне фото (УНІАН)

Акційна ціна газу становить 5,99 грн за куб.м

2 700 клієнтів "Рівнегаз Збуту", які в серпні та вересні придбали газ за літніми цінами по акції "Твоя енергонезалежність", з 15 жовтня отримали можливість керувати запасом газу через Особистий кабінет. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як зазначається, з 15 жовтня запрацювало інноваційне рішення, яке дозволяє споживачам вигідно використовувати куплений зимовий запас газу в рамках акції "Твоя енергонезалежність".

В Рівненській області кількість таких споживачів становить понад 2700 осіб. Вони можуть в онлайн-режимі вибрати період, в який використовуватимуть газ із запасу, а також його частку в загальному обсязі споживання. Ті клієнти, які утримаються від заявок на управління, скористаються звичайними умовами акції: за умовчанням отримають газ із запасу в ті місяці, коли його ціна виявиться нижче ціни ПСО, встановленої для інших споживачів. За умовами акції якщо ціна газу на загальних умовах ПСО нижча, то споживач отримує газ за меншою ціною. Спожитий газ оплачується по ціні ПСО, а запас зберігається.

Нині можливості розширилися, і клієнти ТОВ “Рівнегаз Збуту” можуть самостійно обрати зручніший варіант.

"Споживачі можуть обирати самостійно чи використовувати акційний газ, чи сплачувати за ціною, встановленою на цей місяць на загальних умовах ПСО. Таку можливість створено для тих, хто бажає використати акційний газ, хоча його ціна трохи вища", - сказав директор “Рівнегаз Збуту” Леонід Кошельник.

Для цього в Особистому кабінеті на 104.ua достатньо замовити на поточний місяць необхідний обсяг газу із придбаного запасу. Для цього в заявці треба зазначити частку газу у відсотках, адже при замовленні необхідного обсягу на місяць не завжди можна використати повністю весь газ із точністю до кубічного метру. Відтак, можуть бути неузгодженості при розрахунках, що загрожує порушенням Кодексу ГРМ, та застосуванням більш високої ціни, порівняно з акційною. Компромісним рішенням стало використання саме відсоткового розрахунку. Тому в заявці слід зазначити частку від загального споживання в поточному місяці, яку треба «закрити» поставками акційного газу.

Споживачі, які не зареєстровані в Особистому кабінеті, можуть оформити заявку в ЦОК компанії, адреси котрих зазначені на її сайті.

Термін подачі заявки до кінця місяця споживання газу. У разі виникнення питань необхідно звернутися до контакт-центру за тел: (0362) 48-90-04.

Акційна ціна газу становить 5,99 грн за куб.м, та не враховує вартість доставки Використати придбаний газ слід в опалювальний період, тобто з 1 жовтня 2019 року до 31 березня 2020 року.