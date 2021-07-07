3 преимущества смартфонов Samsung

Казалось бы, множество корпораций создают смартфоны, но предложить баланс функциональности, практичности и безопасности смогли лишь несколько брендов, среди которых почетное место занимает Samsung.

Устройства корейского гиганта всегда в тренде, утверждают в интернет-магазине Eldorado: компания стала законодателем моды и объектом подражания для новичков в этой сфере.

Качественные дисплеи для ярких впечатлений

Первое, что побуждает купить телефон Самсунг в Киеве – яркий и красочный экран. Большинство моделей 2021 года получили матрицы Amoled, поэтому картинка всегда выглядит сочной и насыщенной.

Отличительные особенности технологии дисплея – идеальная передача черного цвета, контрастность и энергоэффективность. Теперь читать с экрана удобно при любых условиях: даже под солнцем изображение будет комфортным для восприятия.

Вообще, смартфоны Samsung – лучший вариант для визуалов. Они позволяют часами зависать в телефоне без ощущения усталости глаз. В то же время есть небольшая категория людей, чувствительных к влиянию ШИМ. А потому перед покупкой обязательно убедитесь, что вам комфортно смотреть в экран при разном уровне яркости.

Производительность и программное обеспечение

Самой мощной системой безопасности в мобильной индустрии принято считать разработку Samsung Knox. Она тесно связывает программное обеспечение с железом смартфона и гарантирует абсолютную конфиденциальность информации, размещенную в девайсе.

В рамках этой разработки вы получите:

ежемесячное обновление системы безопасности. Устройство будет закрыто от новых вариантов хакерских атак;

защиту банковских приложений от взлома. Если вы пользуетесь интернет-банкингом, такая опция необходима;

резервное копирование данных в облаке. Случайно удаленные файлы легко восстановить из зашифрованной копии;

мощный антивирус. Посещайте разные интернет-ресурсы без ограничений – вирусам доступ к смартфону надежно закрыт.

И, конечно, в смартфонах Samsung предусмотрены актуальные комплектующие. В зависимости от ценового сегмента вы получите топовый или бюджетный процессор, обеспечивающий плавность и скорость работы интерфейса и сторонних приложений.

Выбор ценовых предложений

Еще один важный момент – стоимость устройств. Компания Apple, прямой конкурент Samsung, предлагает свои девайсы в верхнем ценовом сегменте, тогда как корейский производитель разрабатывает достойные модели во всех категориях.

Даже визуально с каждым годом смартфоны Samsung отличаются минимально. Недорогие телефоны 2021 года выглядят привлекательно, а среднебюджетная линейка напоминает флагманскую серию S.

Покупая любой актуальный девайс этого бренда, вы всегда можете рассчитывать на своевременные обновления, прогрессивные возможности камер, эстетичный дизайн, сбалансированную производительность в соответствии с ценой аппарата и отличную защиту данных.