Более 3 млн гривен кредита и 347 тыс. долларов наличкой: обнародована декларация Ермака

Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

Ермак указал в декларации, что получил почти 256 тысяч гривен дохода в 2019 году

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подал свою декларацию о доходах за 2019 год. В документе он указал, что получил 255 тыс. 859 грн дохода, занимаясь предпринимательством и адвокатурой.

Декларация опубликована на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

В частности, предпринимательство принесло Ермаку 151 тысячу гривен дохода. Адвокатская деятельность, которая указана как основное место работы в прошлом году, принесла 42 тыс. 570 гривен и 10 тыс. 672 гривен зарплаты в адвокатском объединении "Міжнародна правнича компанія" и ООО "Міжнародна правнича компанія".

Еще 49 тыс. 317 гривен зарплаты он получил по совместительству в ООО "Міжнародна правнича компанія". В качестве заработка также указан гонорар в 1,3 тыс гривен от "Медийной группы европейского партнерства", еще 1 тысяча гривен Ермаку досталось от отчуждения ценных бумаг.

У главы Офиса президента наличными имеется 347 тысяч долларов и 50 тысяч евро. В гривнах у него хранится 26 тыс. 803 гривны в "ОТП Банке", а 609 гривен - в "Кредобанке".

Указал Ермак также сумму в 1 млн 380 тыс. 660 гривен, которую одолжил принадлежащему ему ООО "Гарнет Інтернешнл Медиа Групп". У этого общества с 2016 года перед Ермаком остается две задолженности по договорам на 4,98 млн гривен и 3 млн 334 тыс. 218 гривен.

Около 14 лет назад, в 2006 году, Андрей Ермак взял кредит в "Альфа-Банке" - 4 млн 377 тысяч 186 гривен. Ему остается выплатить 3 млн 328 тыс. 387 гривен.

В декларации Ермака также указана квартира в Киеве площадью 107,8 кв. м, которую он приобрел в 2005 году за 3 млн 535 тыс. гривен.

В пользовании у Ермака с августа 2015 года имеется автомобиль Toyota Camry, владельцем которого является Андрей Ершов.

Недавно, 20 марта 2020 года, глава Офиса президента указал в декларации приобретение 11 марта автомобиля Mercedes-Benz S350 (2019 года выпуска) за 2 млн 972 тыс. 776 гривен. К этой сумме прибавляется также оплата услуг при приобретении автомобиля (106 тыс. 752 гривен) и оплата сбора во время приобретения права собственности на легковые автомобили - 123 тыс. 865 грн. В целом, покупка этого авто Ермаку обошлась в 3 млн 203 тыс. 393 гривен.

С 1997 года Ермак владеет половиной корпоративных прав ООО "Міжнародна правнича компанія". В этой же фирме он является директором. С марта 2019 года Ермаку стали пренадлежать уже 60% прав в этом адвокатском объединении.

Андрею Ермаку с 1999 года принадлежали 10% ЗАО "Интерпромфинанс Украина". На то время предприятием, созданным для оптовой торговли, на 90% владели российский предприниматель, банкир и общественно-политический деятель Рахамим Эмануилов.

Уже с 2001 года у Ермака было 50% ООО "Интерпромфинанс-Безпека" (деятельность частных охранных служб).

С 2012 года у Ермака есть 99% ООО "Гарнет Интернешнл Медиа Групп" (занимается распространением и производством кино- и видеофильмов, ТВ-программ). Уже с ноября 2014 года 100% Ермак получил корпоративных прав ООО "Эр Пи Ай" (специализируется на компоновке кино- и видеофильмов, телевизионных программ).

Интересно, что Ермак на 99% владеет "Виссон Лимитед (регистрация - Британские Виргинские острова). В 2018 году у него было 33,33% в ООО "Ама Вижн" (специализация - также производство кино- и видеофильмов, ТВ-программ).

Отметим, что из-за непредставления декларации о доходах главы Офиса президента Андрея Ермака, Окружной административный суд Киева открыл производство.

Напомним, в декларации президента Украины Владимира Зеленского за 2019 год. указаны многочисленные объекты недвижимости, миллионные доходы и коллекция дорогих часов.

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Автор: Виталия Мазур